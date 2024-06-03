Nazım Hikmet'in 61. ölüm yıldönümü! İşte Nazım Hikmet'in daha önce görmediğiniz fotoğrafları...

'Kuvayı Milliye Destanı' ile Milli Mücadele'yi en iyi gösteren temalardan birini ortaya koyan ve Türk edebiyatının altın ismi Nazım Hikmet'in, Çekoslovakya’nın başkenti Prag’da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında çekilmiş fotoğraflarının da yer aldığı "Nazım ve Prag" belgeseli yayınlanmıştı.