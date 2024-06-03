Nazım Hikmet'in 61. ölüm yıldönümü! İşte Nazım Hikmet'in daha önce görmediğiniz fotoğrafları...
Devrimci ve anti emperyalist yönüyle tanınan Nazım Hikmet 3 Haziran 1963'te hayatını kaybetti. Nazım Hikmet Ran'ın 1956-1958 yılları arasında Çekya’nın başkenti Prag’da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Editör: Yağmur Biçen
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'Kuvayı Milliye Destanı' ile Milli Mücadele'yi en iyi gösteren temalardan birini ortaya koyan ve Türk edebiyatının altın ismi Nazım Hikmet'in, Çekoslovakya’nın başkenti Prag’da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında çekilmiş fotoğraflarının da yer aldığı "Nazım ve Prag" belgeseli yayınlanmıştı.
İŞTE O FOTOĞRAFLAR
'Kuvayi Milliye', '835 Satır', 'Benerci Kendini Niçin Öldürdü?' ve 'Memleketimden İnsan Manzaralarının da aralarında bulunduğu çok sayıda unutulmaz eseri kaleme alan dev şair Nazım Hikmet Ran'ın vefatının üzerinden 61 yıl geçti.
İşte Nazım Hikmet Ran'ın kaleme aldığı unutulmaz şiirlerinden biri olan Aydınlıkçılar şiiri:
Şu!
Şu da!
Şuradaki de!..
Şuradaki işçilerin hepsi!..
Şunların yarısı!