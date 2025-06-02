New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler

ABD’deki New York Halk Kütüphanesi'nin dijital arşivinde yer alan 200 bini aşkın tarihi görsel arasında, Osmanlı İmparatorluğu’na ait yüzlerce nadir fotoğraf da bulunuyor. Aralarında padişah portrelerinden askeri anlara, gündelik yaşamdan saray sahnelerine kadar birçok dikkat çekici kare yer alıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 1

Sultan Mehmet Reşat’ın selamlıktan dönüşü (arabasıyla)

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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 2

1870 yılına ait bir top arabasının hazırlanışı

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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 3

Türkler tarafından ele geçirilen Fransız denizaltısının hizmete alınışı

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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 4

Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet’in az bilinen portreleri

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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 5

Sultan Abdülaziz’in ve Sultan II. Mahmut’un resimleri

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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 6
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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 7

II. Abdülhamit’in 1908 yılında çekilmiş arabadan iniş anı

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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 8

Sultan 2'inci Mahmut

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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 9

Sultan İbrahim

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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 10

Süveyş Kanalı’nda yürüyen ve ateş eden Osmanlı topçuları

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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 11
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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 12

Osmanlı döneminde erkek ve kadınların kıyafet tarzları

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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 13

Osmanlı sarayında görevli kızlar ağası

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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 14

1912 yılından bir Osmanlı erkeği portresi

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New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler - Resim: 15

1897’de içtima alanında bekleyen askerler

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