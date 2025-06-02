New York arşivinden çıktı: Osmanlı’ya dair daha önce görülmemiş kareler
ABD’deki New York Halk Kütüphanesi'nin dijital arşivinde yer alan 200 bini aşkın tarihi görsel arasında, Osmanlı İmparatorluğu’na ait yüzlerce nadir fotoğraf da bulunuyor. Aralarında padişah portrelerinden askeri anlara, gündelik yaşamdan saray sahnelerine kadar birçok dikkat çekici kare yer alıyor.
Yayınlanma:
Sultan Mehmet Reşat’ın selamlıktan dönüşü (arabasıyla)
1870 yılına ait bir top arabasının hazırlanışı
Türkler tarafından ele geçirilen Fransız denizaltısının hizmete alınışı
Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet’in az bilinen portreleri
Sultan Abdülaziz’in ve Sultan II. Mahmut’un resimleri
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II. Abdülhamit’in 1908 yılında çekilmiş arabadan iniş anı
Sultan 2'inci Mahmut
Sultan İbrahim
Süveyş Kanalı’nda yürüyen ve ateş eden Osmanlı topçuları
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Osmanlı döneminde erkek ve kadınların kıyafet tarzları
Osmanlı sarayında görevli kızlar ağası
1912 yılından bir Osmanlı erkeği portresi
1897’de içtima alanında bekleyen askerler