O padişahın 100 çocuğu vardı! Çok şaşıracaksınız...

Kaç Tane Eşi Vardı

3. Murat’ın eşleri arasında en dikkat çeken isimlerden biri Safiye Sultan‘dır. Asıl adı Sofia Baffo olan Safiye Sultan, aslen Venediklidir. Bir yolculuk sırasında Türk korsanlarına esir düşmüş ve sonradan Murat’ın şehzadeliğindeki saraya cariye olarak satılmıştır. Hatta 3. Murat’ın annesi Nurbanu Sultan ile Safiye Sultan arasında sık sık çekişmeler olmuş, bu çekişmeler saraydaki sadrazamların sürekli değişmesine neden olmuştur.