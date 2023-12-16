O padişahın 100 çocuğu vardı! Çok şaşıracaksınız...
Osmanlı İmparatorluğu tarihinde padişahların da hayatları hakkında birçok ilginç gerçekler bulunur. Bunların başında 100 çocuğu hatta kimi tarihçilere göre daha fazla çocuğu bulunan 3. Murat geliyor.
Osmanlı İmparatorluğu'nun 12. Padişahı olan 3. Murat, 4 Temmuz 1546’da Manisa’da doğmuş, 16 Ocak 1595’te İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.
21 yıllık hükümranlık süresince hakkındaki en ilginç gerçek ise, 100-130 arası çocuğu olduğu yönündeki kabuldür.
'Güneş Erkek Olsaydı...'
Öyle ki tarihçi Peçevi’nin “Güneş farzımuhal erkek olsaydı, hareme girmesine izin verilmezdi” sözüyle haremin ne kadar sırlarla dolu bir yer olduğunu anlıyoruz.
Kaç Tane Eşi Vardı
3. Murat’ın eşleri arasında en dikkat çeken isimlerden biri Safiye Sultan‘dır. Asıl adı Sofia Baffo olan Safiye Sultan, aslen Venediklidir. Bir yolculuk sırasında Türk korsanlarına esir düşmüş ve sonradan Murat’ın şehzadeliğindeki saraya cariye olarak satılmıştır. Hatta 3. Murat’ın annesi Nurbanu Sultan ile Safiye Sultan arasında sık sık çekişmeler olmuş, bu çekişmeler saraydaki sadrazamların sürekli değişmesine neden olmuştur.