Fatih Sultan Mehmet hakkında 10 bilgi

II. Mehmed yani Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahıdır. 21 yaşında İstanbul'u fethederek adını tarihe altın harflerle yazdımıştır. İşte Fatih Sultan Mehmet hakkında bilgiler...

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II. Mehmed veya bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmed, 30 Mart 1432'de doğdu. 3 Mayıs 1481'de ise hayatını kaybetti. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahıdır.

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İlk olarak 1444-1446 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılındaki ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetti, 1058 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu yıktı ve bu olaydan sonra "Fatih" unvanıyla anılmaya başladı. Bu olay, birçok kesimlerce Orta Çağ'ın sonu ve Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. İşte Fatih Sultan Mehmet hakkında 10 bilgi...

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10- 12 YAŞINDA TAHTA ÇIKMIŞTIR

Babası II. Murat'dır. Fatih Sultan Mehmet daha 12 yaşındayken babasının isteğiyle tahta çıkmıştır. Ancak yaşının küçüklüğü sebebiyle 1446 yılında tekrardan babasına bırakmıştır.

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9- 2. KEZ TAHTA ÇIKTIĞINDA 19 YAŞINDAYDI

Fatih Sultan Mehmet 2. kez tahta çıktığında 19 yaşındaydı. İstanbul'un fethi için Musluhiddin ve Saruca Serkan gibi Osmanlı mühendislerine ve Macar Urban'a "Şahi" adı verilen toplar döktürmüştür.