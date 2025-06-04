Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları
Osmanlı döneminde şehirler bugünkü isimleriyle değil, dönemin diline ve yönetim yapısına uygun olarak farklı adlarla anılıyordu. Peki, sizin memleketinizin Osmanlı'daki ismi neydi? İşte 81 ilin Osmanlı dönemindeki adları...
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Tarih boyunca pek çok şehir, hem coğrafi hem de idari değişikliklere bağlı olarak farklı isimlerle kayıtlara geçti. Osmanlı arşivlerinde yer alan isimler, kimi zaman Arapça, Farsça veya eski Türkçe kökenliydi. Merak edilen o liste karşınızda:
🔹 Kayseri → Kayseriyye
🔹 Erzurum → Erzenü’r-Rum
🔹 Hakkâri → Çölemerik
🔹 Çanakkale → Kale-i Sultaniye
🔹 Denizli → Lazkiye
🔹 Balıkesir → Karesi
🔹 Ordu → Bucak
🔹 Bursa → Hüdavendigar
🔹 Karaman → Larende
🔹 Mersin → İçel
🔹 Gaziantep → Ayntab
🔹 Tekirdağ → Tekfurdağı
🔹 Ankara → Ankara (değişmedi)
🔹 İstanbul → Kostantiniyye, Dersaadet, İstanbul
🔹 İzmir → İzmir (değişmedi)
🔹 Kırklareli → Kırkkilise
🔹 Şırnak → Şirnah