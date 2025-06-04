Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları

Tarih boyunca pek çok şehir, hem coğrafi hem de idari değişikliklere bağlı olarak farklı isimlerle kayıtlara geçti. Osmanlı arşivlerinde yer alan isimler, kimi zaman Arapça, Farsça veya eski Türkçe kökenliydi. Merak edilen o liste karşınızda:





