Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları

Osmanlı döneminde şehirler bugünkü isimleriyle değil, dönemin diline ve yönetim yapısına uygun olarak farklı adlarla anılıyordu. Peki, sizin memleketinizin Osmanlı'daki ismi neydi? İşte 81 ilin Osmanlı dönemindeki adları...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları - Resim: 1

Tarih boyunca pek çok şehir, hem coğrafi hem de idari değişikliklere bağlı olarak farklı isimlerle kayıtlara geçti. Osmanlı arşivlerinde yer alan isimler, kimi zaman Arapça, Farsça veya eski Türkçe kökenliydi. Merak edilen o liste karşınızda:



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Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları - Resim: 2

🔹 Kayseri → Kayseriyye
🔹 Erzurum → Erzenü’r-Rum

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Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları - Resim: 3

🔹 Hakkâri → Çölemerik
🔹 Çanakkale → Kale-i Sultaniye

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Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları - Resim: 4

🔹 Denizli → Lazkiye
🔹 Balıkesir → Karesi

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Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları - Resim: 5

🔹 Ordu → Bucak
🔹 Bursa → Hüdavendigar

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Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları - Resim: 6

🔹 Karaman → Larende
🔹 Mersin → İçel


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Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları - Resim: 7

🔹 Gaziantep → Ayntab

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Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları - Resim: 8

🔹 Tekirdağ → Tekfurdağı

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Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları - Resim: 9

🔹 Ankara → Ankara (değişmedi)

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Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları - Resim: 10

🔹 İstanbul → Kostantiniyye, Dersaadet, İstanbul

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Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları - Resim: 11

🔹 İzmir → İzmir (değişmedi)

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Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları - Resim: 12

🔹 Kırklareli → Kırkkilise

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Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları - Resim: 13

🔹 Şırnak → Şirnah

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