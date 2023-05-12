Dünyaca meşhur Osmanlı Mutfağı nasıldı?
Osmanlı'da sofraları süsleyen envai çeşit yemek vardı. Her biri birbirinden lezzetli olan pek çok yemeğin sunum şekilleri bile kendine hastı.
Osmanlı yemek kültürü açısından epey zengindi. Öyle ki, o dönemde yapılan yemekler birebir Türkçe ismiyle Yunanca, Bulgarca gibi dillere bile geçti.
Osmanlı’da sarayın mutfak bölümünde çok sayıda kişi çalışırdı ve her çalışan farklı bir yemekte uzmandı. Aşçılar arasında hiyerarşi vardı. Örneğin helvayı başka biri, eti başka biri yapar, çorba ile başka birisi ilgilenirdi
Osmanlı’da etin çok fazla tüketildiğine dair yanlış bir bilgi günümüze ulaşmıştır. Tam tersine, o dönemde ete aşırı bir düşkünlük hali söz konusu değildi. Çünkü zaten et, saklaması zor bir yiyecekti.
Hatta bu yüzden daha çok kuru et tüketimi yaygındı. Örneğin Orta Asya’daki Türklerden kalma pastırma gibi kuru etler sık sık tercih edilirdi.
Ayrıca sığır etini genelde sert buldukları için pek tüketmezlerdi. Özellikle koyun, kuzu ve keçi etini tercih ederlerdi. Örneğin keşkek ve yahni gibi yemeklerde mutlaka kuzu, koyun eti olurdu.
Öte yandan kuzu çevirmede de ustaydılar. Tabii sakatat da sık sık yenirdi.