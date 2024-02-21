Osmanlı Padişahları ve yabancı eşleri! Neden bunu tercih ediyorlardı? Çok şaşıracaksınız!
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yıllarında padişahlar Türk asıllı kadınlarla ile evlilik yaparken, sonraki yıllarda bu düzen değişmiş ve devşirme sistemi kabul edilmiştir. Peki neden bunu tercih ediyorlardı? Çok şaşıracaksınız...
Aydınlık'ta yer alan içeriğe göre, Fatih Sultan Mehmet tarafından getirilen devşirme sistemiyle padişahlar cariyelerden çocuk sahibi olmuş ve soyunu devam ettirmiştir
İLK ZAMANLAR TÜRK KADINLARI İLE EVLENİYORLARDI
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kurulduğu yıllarda padişahlar Türk asıllı beylerin veya büyüklerin kızları ile evlenirdi. Bu evlilikler duygusal bağdan çok siyasi gücü sağlamak amacıyla yapılırdı.
Komşu ülkelerden Sırp veya Bulgar kadınlarla ile de evlilik yapılıyordu ancak yine temel nedeni arazi kazanmak ve siyasi gücü korumaktı. 14. yüzyıldan devam ederek Osmanlı Devleti’nin padişahları Anadolu Türkmen hanedanlarının prensesleri ile evlilik yaptılar.
Yine bu evliliklerdeki temel neden Türk beylikleri ile ilişkilerini korumak, güçlendirmek ve miras yoluyla toprak elde etmekti.