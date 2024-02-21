Osmanlı Padişahları ve yabancı eşleri! Neden bunu tercih ediyorlardı? Çok şaşıracaksınız!

Komşu ülkelerden Sırp veya Bulgar kadınlarla ile de evlilik yapılıyordu ancak yine temel nedeni arazi kazanmak ve siyasi gücü korumaktı. 14. yüzyıldan devam ederek Osmanlı Devleti’nin padişahları Anadolu Türkmen hanedanlarının prensesleri ile evlilik yaptılar.