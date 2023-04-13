Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri

Bir dönem 3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu'ndaki padişahların kimisi kalp yetmezliğinden, kimisi felç geçirerek kimisi şehit olarak vefat etti. İşte 634 yıl imparatorluk süren Osmanlı sultanlarının ölüm nedenleri...

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OSMAN GAZİ

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi 1326’da kalp yetmezliğinden öldü.

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ORHAN GAZİ

82 yaşındayken felç yüzünden 1362’de öldü. Aynı zamanda 2. Osmanlı padişahıdır.

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YILDIRIM BAYEZİD

4. Osmanlı Padişahı, en büyük Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezid 1402'de Ankara Muharebesi'nde Timur'a esir düşmüştü. İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403'te Akşehir'de öldü.

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II. MURAD

Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451’de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir tümördür. Aynı zamanda 6. Osmanlı padişahıdır.