Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri
Bir dönem 3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu'ndaki padişahların kimisi kalp yetmezliğinden, kimisi felç geçirerek kimisi şehit olarak vefat etti. İşte 634 yıl imparatorluk süren Osmanlı sultanlarının ölüm nedenleri...
OSMAN GAZİ
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi 1326’da kalp yetmezliğinden öldü.
ORHAN GAZİ
82 yaşındayken felç yüzünden 1362’de öldü. Aynı zamanda 2. Osmanlı padişahıdır.
YILDIRIM BAYEZİD
4. Osmanlı Padişahı, en büyük Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezid 1402'de Ankara Muharebesi'nde Timur'a esir düşmüştü. İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403'te Akşehir'de öldü.
II. MURAD
Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451’de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir tümördür. Aynı zamanda 6. Osmanlı padişahıdır.