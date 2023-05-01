Osmanlı'da 1 Mayıs kutlamaları nasıldı? İşte o özel kareler

Osmanlı’a ilk kitlesel 1 Mayıs, 1909 yılında, eş zamanlı olarak Üsküp ve Selanik’deki işçiler tarafından kutlandı. Fotoğraf Üsküp’teki 1 Mayıs kutlamasından. Kızıl bayrak ile birlikte, klarnet, keman ve tef de hazır. Acaba ince sazla “enternasyonel” de çalınmış mıdır?