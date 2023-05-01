Osmanlı'da 1 Mayıs kutlamaları nasıldı? İşte o özel kareler
Osmanlı sanayileşmiş bir ülke değildi. İşçi hareketleri fabrikalardan değil imalathanelerden doğdu. Osmanlı’da işçi hareketleri Rumeli’de başladı. Peki Osmanlı'da 1 Mayıs kutlamaları nasıldı? İşte o özel kareler.
Osmanlı sanayileşmiş bir ülke değildi. İşçi hareketleri fabrikalardan değil imalathanelerden doğdu. Osmanlı’da işçi hareketleri Rumeli’de başladı.
Osmanlı’da ilk 1 Mayıs (üzerinde mutabakat olmasa da) 1906’da İzmir’de kutlandı. Dağıtılan el ilanından: “Yurtsever Kardeşlerim! Şerefli Gazete Çalışanları! Haberiniz olsun ki, 1 Mayıs Dünya İşçileri Bayramı münasebetiyle tren istasyonu mevkiinde toplantı ve gösteri vardır.”
Osmanlı’a ilk kitlesel 1 Mayıs, 1909 yılında, eş zamanlı olarak Üsküp ve Selanik’deki işçiler tarafından kutlandı. Fotoğraf Üsküp’teki 1 Mayıs kutlamasından. Kızıl bayrak ile birlikte, klarnet, keman ve tef de hazır. Acaba ince sazla “enternasyonel” de çalınmış mıdır?
1909’da Selanik’te yapılan 1 Mayıs kutlamasından bir kare. Osmanlı’nın batıya açılan kapısı Selanik, aynı zamanda kozmopolit bir şehirdi ve bu 1 Mayıs kutlamasına da yansımıştı: Türk, Müslüman, Rum, Bulgar, Yahudi, Vlah emekçiler "Amele Bayramı"nı birlikte kutlamıştı.