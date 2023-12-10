Osmanlı'da Maymunlar Bu Yüzden İdam Edildi! Çok Şaşıracaksınız...
3. Murat döneminde Osmanlı'nın başkenti İstanbul'da birçok ağacın dalında maymunların asıldığını biliyor muydunuz? İşte tarihe ilişkin pek aşina olmadığınız bir olay...
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Osmanlı'nın en şaaşalı yıllarından 3. Murat dönemine gidiyoruz.
Yavuz zamanında başlayan Kuzey Afrika’daki fetihlerle beraber daha önce İstanbul’da pek rastlanmayan maymunların sayısı hızla artıyor.
Maymunlar gemilerde gözcülük yapıyor, direklere kolayca tırmanıyor, keskin gözleriyle kara ya da başka bir gemi gördüklerinde aşağıya haber veriyorlar.
Şehirde çok sayıda maymun dükkanı da var, çoğu Azapkapı ve Galata’da. O dönem İstanbulluların maymun sevgisi gemicilerle sınırlı kalmıyor, zenginler, sıradan insanlar da maymun beslemeye başlıyorlar.