Osmanlı'da Maymunlar Bu Yüzden İdam Edildi! Çok Şaşıracaksınız...

3. Murat döneminde Osmanlı'nın başkenti İstanbul'da birçok ağacın dalında maymunların asıldığını biliyor muydunuz? İşte tarihe ilişkin pek aşina olmadığınız bir olay...

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Osmanlı'da Maymunlar Bu Yüzden İdam Edildi! Çok Şaşıracaksınız... - Resim: 1

Osmanlı'nın en şaaşalı yıllarından 3. Murat dönemine gidiyoruz.

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Osmanlı'da Maymunlar Bu Yüzden İdam Edildi! Çok Şaşıracaksınız... - Resim: 2

Yavuz zamanında başlayan Kuzey Afrika’daki fetihlerle beraber daha önce İstanbul’da pek rastlanmayan maymunların sayısı hızla artıyor.

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Osmanlı'da Maymunlar Bu Yüzden İdam Edildi! Çok Şaşıracaksınız... - Resim: 3

Maymunlar gemilerde gözcülük yapıyor, direklere kolayca tırmanıyor, keskin gözleriyle kara ya da başka bir gemi gördüklerinde aşağıya haber veriyorlar.

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Osmanlı'da Maymunlar Bu Yüzden İdam Edildi! Çok Şaşıracaksınız... - Resim: 4

Şehirde çok sayıda maymun dükkanı da var, çoğu Azapkapı ve Galata’da. O dönem İstanbulluların maymun sevgisi gemicilerle sınırlı kalmıyor, zenginler, sıradan insanlar da maymun beslemeye başlıyorlar.

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