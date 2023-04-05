Otomobil logoları ne anlama geliyor?
Otomobil logoları nın her birinin kendisine özgü bir hikayesi var. Markanın sembolize ettiklerini, markanın imzasını en güzel anlatan kısım da belki de seçtikleri logolar. Bugün sizi bazı otomobil logoları arasında bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz. İşte o logolar ve hikayeleri
ALFA ROMEO LOGOSU: YILANIN AĞZINDAKİ ADAM
Fiat çatısı altında bulunan Alfa Romeo’nun logosu, tarih boyunca en fazla revize edilen markalar arasında. İlk versiyonunda bir karayılanı, ağzında bir insan tutarken tasarlanmış, yılan burada güçlükler ve zorluklara göğüs gerebilmeyi anlatıyor.
İtalya’nın köklü ailelerinden House of Visconti bayrağından esinlenilerek tasarlanan yuvarlak logoya son olarak Milan bayrağındaki kızıl haç eklenmiş.
İlk versiyonunda iki hanedan ailenin sembolleri Alfa’yı Milan’dan ayırırken, zaman içinde bu semboller çıkarılmış.
AUDİ LOGOSU: “DİNLE”
Audi’nin dört halkası 4 Alman otomotiv üreticisinin -Audi, DKW, Horch ve Wanderer-1932 yılındaki birleşmesini ifade ediyor. Daha da ilginç olanı, Audi adının August Horch’un oğlu Latince çalışırken bulunmuş olması. Horch Almanca’da “dinlemek” anlamına geliyor, Audi ise Latince aynı anlamda. August Horch, oğlunun adını kullanamadığı için Latince eş anlamlısı olan “Audi”’yi seçmiş. Bazıları Audi logosunun olimpiyatlarla da yakın bağlantısı olduğuna inanıyor.
BMW LOGOSU: HAVACILIK, MAVİ VE BEYAZ
BMW’nin logosunun kökleri, Bayerische Motoren Werke, Bavyera Motor Firması olarak 1913’lere kadar uzanıyor. Markanın ilk aktivitelerinin tarihte havacılıkla yakın bağları var. Bavyera’nın klasik renkleri olan mavi ve beyaz da markanın bu bölgeyi onurlandırmak istemesi nedeniyle tercih edilmiş.
FERRARİ LOGOSU: ŞANS GETİRSİN
Sarı zemindeki siyah şaha kalkan at, ilk olarak 1. Dünya Savaşı’nın ünlü pilotlarından Kont Francesco Baracca tarafından şans getirmesi için kullanılmış. Enzo Ferrari de iyi şans getirmesi için kullanmak isteyince Kont’un annesi logo olarak kullanmasını önermiş. Sarı arka zemin, Ferrari’nin doğduğu kent olan Modena’yı Ferrari marka logosundaki renklerse İtalyan bayrağını simgeliyor.