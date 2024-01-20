Padişahların bilinmeyen özellikleri! Her şeye 'evet' derdi...
Tarihin en büyük imparatorluğu olan Osmanlı'da padişahların karakteristik özelliklerini okuyunca şaşkınlığına engel olamayacaksınız. Kimi kitap tutkunu, kimi ise öfkeden deliye dönen bir yapıya sahip olan Osmanlı padişahlarının kişilik özelliklerini sizin için derledik.
ORHAN GAZİ
Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci sultanı olan Orhan Gazi, tam bir kale tutkunuydu. Zamanının çoğunu kalelerde dolaşarak geçirirdi. Orhan Gazi döneminde Osmanlı, yüz kadar kaleye hakim oldu.
III. OSMAN
Osmanlı'nın 13. sultanı olan III. Murat, öfkesiyle öne çıkıyor.
Rivayete göre yumuşak bir karaktere sahip olmasına karşın, çabuk kızar ve sinirli hareket ederdi. Bu yüzden, ona “Delibaş” lakabı takıldığı belirtilir.
III. MURAT
İmparatorluğun belki en yumuşak karakterli padişahıydı.
Her şeye ‘evet’demesiyle ünlüdür.
Yine rivayete göre sadrazamları ve vezirleri, onun bu özelliğinden yararlanıp, kendi istediklerini dayatırlardı.
4- KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Osmanlı Devleti’nin en uzun süre tahtta kalan padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, çağının en şık giyinenlerinden biriydi. Görünümüne çok önem verirdi. Mücevherlere olan ilgisi had safhadaydı. Babası gibi o da kuyumculuğa meraklıydı. Kendi eliyle yaptığı yüzükleri, kolyeleri ve küpeleri takardı.