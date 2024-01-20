Padişahların bilinmeyen özellikleri! Her şeye 'evet' derdi...

4- KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Osmanlı Devleti’nin en uzun süre tahtta kalan padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, çağının en şık giyinenlerinden biriydi. Görünümüne çok önem verirdi. Mücevherlere olan ilgisi had safhadaydı. Babası gibi o da kuyumculuğa meraklıydı. Kendi eliyle yaptığı yüzükleri, kolyeleri ve küpeleri takardı.