Pelota Oyunu: Eski Maya spor geleneği diriliyor
Amerika kültürüne bakınca 16.yüzyıldan önce ne kadar renkli olduğunu görebiliriz. . Bir grup sporcu bir araya gelerek atalarının kültürlerini araştırmaya karar vermiş gibi gözüküyor.
PELOTA OYUNU:
MEKSİKA'DA KENDİLERİNİ İŞİNE ADAMIŞ BİR GRUP SPORCU OLAĞANÜSTÜ BİR GÖREVE ATILIYOR
Bir zamanlar atalarının değer verdiği spora saygı duruşunda bulunan eski bir spor geleneğini yeniden canlandırmak için bir araya geldiler. 'Juego de Pelota ' olarak bilinen Mezoamerikan top oyununun yaklaşık 3.000 yaşında olduğuna inanılıyor ve bu da onu potansiyel olarak var olan en eski takım sporlarından biri yapıyor.
Bu büyüleyici oyun bir zamanlar Aztekler, Mayalar ve İnkalar gibi ünlü medeniyetler tarafından oynandı. Derin kültürel ve dini öneme sahipti. Ne yazık ki, oyunun canlı mirası, İspanyol fatihler MS 16. yüzyılda gelip uygulamasını yasakladığında aniden bozuldu.
KAYBOLAN KURALLARI VE RİTÜELLERİ İLE EFSANEYE DÜNÜŞTÜ
Sonuç olarak, top oyunu zamanla kaybolan kuralları ve ritüelleri ile yavaş yavaş efsaneye dönüştü.
Bununla birlikte, tutkulu bir modern zaman sporcuları grubu , atalarının bir zamanlar yarıştığı kutsal mahkemelere yeniden hayat vererek bu eski geleneği yeniden canlandırmaya kararlılar. Bu sporcular, tarihi kayıtları, arkeolojiyi inceleyerek ve yerli topluluklarla işbirliği yaparak, oyunu çevreleyen bilgi parçalarını bir araya getiriyor. Titiz eğitim ve yoğun özveriyle, bir zamanlar Mezoamerikan top oyununu tanımlayan akıcı hareketleri ve stratejileri yeniden yaratma becerilerini geliştiriyorlar.
Kaynak: www.ancient-origins.net/videos/juego-de-pelota-0018558