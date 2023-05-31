Piri Reis Antarktika haritasındaki sır tartışılıyor!

Bu harita, Hacı Ahmed Muhiddin Piri ya da Piri Reis adlı bir Türk haritacı tarafından MS 1513 yılında çizilmiş ve imzalanmıştır. Reis, Türk donanmasında bir amiraldi. Deneyimli bir denizci olmasının yanı sıra, haritalarını üretmek için 20 kadar harita ve çizelge kaynağı kullandığı kaydedilen bir kartograf olarak da ünlüydü. Bunlar arasında 8 Batlamyus haritası, 4 Portekiz haritası, bir Arap haritası ve Kristof Kolomb'un bir başka haritası da bulunmaktadır.