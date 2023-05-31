Piri Reis Antarktika haritasındaki sır tartışılıyor!
Piri Reis adlı bir Türk haritacı tarafından MS 1513 yılında çizilmiş ve imzalanmıştır. Antarktika haritasının gizemi kaç yüz seneler geçmesine rağmen gizemini koruyor. Bilim insanlarının hep sorduğu soru "o şartlarda bu haritayı çizmek imkansız. Antarktika kıtasında üstün bir teknoloji mi vardı?"
9 Ekim 1929'da Gustav Adolf Deissmann adında bir Alman ilahiyatçı Topkapı Sarayı kütüphanesindeki baranganın kataloglanması üzerinde çalışıyordu. İşte o sırada, diğer zarar görmemiş eserlerin arasına gizlenmiş bir bohça keşfetti. Gazel deri bohçanın içinde, bugün Piri Reis haritası olarak bilinen bir harita vardı.
Bu harita, Hacı Ahmed Muhiddin Piri ya da Piri Reis adlı bir Türk haritacı tarafından MS 1513 yılında çizilmiş ve imzalanmıştır. Reis, Türk donanmasında bir amiraldi. Deneyimli bir denizci olmasının yanı sıra, haritalarını üretmek için 20 kadar harita ve çizelge kaynağı kullandığı kaydedilen bir kartograf olarak da ünlüydü. Bunlar arasında 8 Batlamyus haritası, 4 Portekiz haritası, bir Arap haritası ve Kristof Kolomb'un bir başka haritası da bulunmaktadır.
Piri Reis haritası keşfedildiğinden bu yana tartışmalara neden oldu ve araştırmacılar arasında merak uyandırdı. Bunun nedeni, haritanın bazı bölümlerinin Antarktika'nın insanlar tarafından keşfedilmesinden 300 yıl önce nasıl göründüğünü tasvir ettiğine inanılmasıdır. Bir diğer etken de Piri Reis haritasındaki Antarktika'nın 6000 yıl önce buzla dolduğuna inanılmadan önce geniş bir kara kütlesi olması.
ANTIK TEKNOLOJININ KANITI MI?
Büyük tartışma Profesör Charles Hapgood'un 1965 yılında Antik Deniz Krallarının Haritaları adlı kitabında Piri Reis haritası hakkındaki teorisini yayınlamasıyla başladı. O ve New Hampshire Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı haritayı incelemiş ve bir dizi anormallik bulmuştur. Bunlar arasında Merkatör projeksiyonunun kullanılması ve Antarktika'nın Reis öncesi dönemde tasvir edilmesi de vardı.