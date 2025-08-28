Politik mesajlardan yanlış anlaşılmalara kadar...Tarihin en garip haritaları!

SOYTARI ŞAPKASI HARİTASI

1500’lerin sonunda yapılan bir haritada dünya, kocaman bir soytarı şapkası üzerinde resmedildi. Üzerindeki yazılar ve semboller, dünyayı yönetmeye çalışanların aslında güçsüzlüğünü simgeliyordu. Bu eser, haritacılık tarihinin en sıra dışı örneklerinden biri oldu.

Haritanın köşesinde şöyle bir yazı var:

“Demokritos buna güldü, Herakleitos buna ağladı, Epicthonius Cosmopolites bunu resmetti.”