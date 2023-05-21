Roma düşerken bu güçler yükselişteydi
Geniş kapsamlı imparatorluklardan ufuk açıcı dini metinlere ve geniş ticaret yollarının büyümesine kadar, beşinci yüzyıl Avrupa dışında birçok önemli olayın habercisi olmuştur.
KULKULKAN TAPINAĞI
Roma'nın çöküşü Avrupa'yı sarsmış olabilir, ancak Chichén Itzá'daki Mezoamerika da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde fikirler ve medeniyetler gelişiyordu. Yükselen Kulkulkán Tapınağı Maya mimarisinin bir simgesidir.
ROMA
Bir zamanlar bilinen dünyanın merkezi olan Roma, beşinci yüzyıla gelindiğinde sürekli bir gerileme içindeydi. Salgın hastalıklar, ekonomik ve siyasi huzursuzluklar ve barbar istilalarından kaynaklanan dış tehditler imparatorluğun kaynaklarını kırılma noktasına kadar gerdi.
Roma İmparatorluğu'nun çöküşü beşinci yüzyılın tek önemli olayı değildi. Dünyaya yayılan diğer olaylar arasında: İspanyol öncesi metropoller gelişiyor, bir Batı Afrika imparatorluğu kök salıyor, mallar ve fikirler büyük bir Orta Asya ticaret rotası boyunca ilerliyor ve önemli bir dini metin Asya'da yayılıyordu. İşte Roma'nın yetki alanının ötesinde olup biten olağanüstü olaylara daha yakından bir bakış.
GELİŞEN İSPANYOL ÖNCESİ ŞEHİR
Yüzyıllar önce gelişmekte olan bir kent merkezi aradığınızda ilk aklınıza gelen Meksika olmayabilir, ancak Yucatán Yarımadası'ndaki Chichén Itzá antik kenti Orta Amerika'nın Maya imparatorluğunun kalbinde gelişmiştir. Tarımsal uygulamalarıyla bilinen ve 455 yılında kurulan önemli bir ekonomik ve siyasi güç olan şehrin sakinleri, Orta Meksika'dan obsidyen ve Güney Orta Amerika'dan altın gibi uzak hazineler elde ederek çok geniş bir alanda ticaret yaptılar. Yoğun konut, ticari ve dini yapıları yaklaşık iki mil karelik bir alanı kaplıyordu.