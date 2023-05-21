Roma düşerken bu güçler yükselişteydi

GELİŞEN İSPANYOL ÖNCESİ ŞEHİR

Yüzyıllar önce gelişmekte olan bir kent merkezi aradığınızda ilk aklınıza gelen Meksika olmayabilir, ancak Yucatán Yarımadası'ndaki Chichén Itzá antik kenti Orta Amerika'nın Maya imparatorluğunun kalbinde gelişmiştir. Tarımsal uygulamalarıyla bilinen ve 455 yılında kurulan önemli bir ekonomik ve siyasi güç olan şehrin sakinleri, Orta Meksika'dan obsidyen ve Güney Orta Amerika'dan altın gibi uzak hazineler elde ederek çok geniş bir alanda ticaret yaptılar. Yoğun konut, ticari ve dini yapıları yaklaşık iki mil karelik bir alanı kaplıyordu.