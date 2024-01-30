Sadece enkaz sandılar! Adeta batık bir müzeymiş! 180 yıllık gemiden yüzlerce eser bulundu!
Bir gezi görevi sırasında kaybolan iki geminin enkazı Kanada sularında bulduğu iki gemiden yüzlerce tarihi eser çıktı. İki gemi 1845 yılında Kuzeybatı Geçidini bulmak için göreve çıkmıştı.
HMS Erebus ve HM Terror adlı iki gemi 1845 yılında çıktıkları keşif görevini tamamlayamadan batmıştı. 180 yıl sonra bulunan gemiden arkeologlar yüzlerce tarihi eser buldu.
Enkazda araştırmalarını tamamlayan Park Canada ekibi eserler arasında tabancalar, mühürlü ilaç şişeleri, oltalar ve denizci sandıkları olduğunu söyledi.
HMS Erebus ve HMS Terror 1845'te, Atlantik ve Pasifik'i birbirine bağlayan bir kutup rotası olan Kuzeybatı Geçidi'ni bulmak için İngiltere'nin Kent kontluğundaki Greenhithe'dan yola çıkan bir keşif gezisi sırasında kaybolmuştu.
Gemileri, Britanya Kraliyet Donanması subayı ve Arktik kaşifi Sör John Franklin yönetiyordu. Gemilerin geri dönmemesi üzerine 1850'lere kadar İskoç kaşif John Rae, yerel İnuitlerle görüşerek, gemilerin iki yıl boyunca deniz buzunda mahsur kaldığını ve Franklin'in 1847'de öldüğünü keşfetmişti.