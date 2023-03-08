Şanlıurfa'nın gizemi: Karahantepe

Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından "Karahantepe" konulu yayımlanan yazıda; Şanlıurfa ili sınırları içerisinde yer alan Karahantepe'ye ait önemli özellikler yer alıyor.

Yine Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe, insanlık tarihine ışık tutan bilindik yapılar arasında yer alıyor. Ancak Karahantepe, insanlık tarihinde daha farklı bir konumda yer almaktadır. Çünkü, Göbeklitepe’de genel olarak bölgenin kendisi, belirli bir amaç doğrultusunda inşa edilmiş ve kullanılmış.

Karahantepe'de ise kamusal amaçlarla inşa edilen yapıların, gündelik yaşamın izlerini taşıyan konutlar ve yapılarla iç içe geçtiği özel bir bölge. İşte bu durum, Karahantepe’yi Göbeklitepe’den ayıran en önemli hususlardan...