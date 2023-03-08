Şanlıurfa'nın gizemi: Karahantepe
Şanlıurfa il sınırları içerisinde yer alan kazı alanı Karahantepe, insalık tarihine ışık tutan nitelikte bir keşif. Karahantepe'yi önemli kılan nokta ise gündelik yaşamın izlerini taşıyan konutlar ve yapılarla iç içe geçtiği özel bir bölge konumunda olması.
Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından "Karahantepe" konulu yayımlanan yazıda; Şanlıurfa ili sınırları içerisinde yer alan Karahantepe'ye ait önemli özellikler yer alıyor.
Yine Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe, insanlık tarihine ışık tutan bilindik yapılar arasında yer alıyor. Ancak Karahantepe, insanlık tarihinde daha farklı bir konumda yer almaktadır. Çünkü, Göbeklitepe’de genel olarak bölgenin kendisi, belirli bir amaç doğrultusunda inşa edilmiş ve kullanılmış.
Karahantepe'de ise kamusal amaçlarla inşa edilen yapıların, gündelik yaşamın izlerini taşıyan konutlar ve yapılarla iç içe geçtiği özel bir bölge. İşte bu durum, Karahantepe’yi Göbeklitepe’den ayıran en önemli hususlardan...
ŞANLIURFA'NIN GİZEMİ
Karahantepe, Şanlıurfa’nın 60 kilometre doğusunda yer almaktadır. 12 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Şanlıurfa’nın, antik kent Ur Kaśdim (Kaldealıların Şehri) olduğuna inanılır. Şanlıurfa, bölgede gelişmiş tüm uygarlıkların mirasını gururla sergilemektedir.
Şanlıurfa, Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların kutsal kabul ettiği bir yerdir. Eski Ahit’e göre, “üç tek tanrılı dinin babası” olan İbrahim Peygamber, Ur Kaśdim şehrinde doğmuş ve ailesiyle birlikte “Atababalar Evi” Harran’a göç etmiştir.
Şanlıurfa toprakları, M.Ö. 2. binyılda Hurri Devlet’nin şehirlerinden birisiydi. Kimileri Hz. İbrahim’in Mevlid-i Halil Camii’nin bulunduğu yerin yakınındaki bir mağarada doğduğuna inanır. Bölge ve mağara bu nedenle kutsal kabul edilir.
Göbeklitepe, Karahantepe, Nevali Çori gibi çok yakın çevrede bu kadar çok Neolitik yerin hemen hemen aynı bölgede yer alması ilginçtir.