Türkiye tarihinin en büyük sivil havacılık kazaları

17 ŞUBAT 1959 TÜRK HAVA YOLLARI LONDRA KAZASI

Başbakan Adnan Menderes ile Türk heyetini İngiltere'ye götüren uçak, Gatwick Havaalanı yakınlarında düştü. Menderes ile 6 kişinin kurtulduğu kazada, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirdi.