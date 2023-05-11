Türkiye tarihinin en büyük sivil havacılık kazaları

Türkiye veya Türkiye ile bağlantılı ilk uçak kazası 3 Nisan 1954’te gerçekleşti. 25 kişinin yaşamını yitirdiği bu olay ile birlikte, Türkiye en son uçak kazasını, 14 Ağustos 2021'de orman yangınlarına müdahele ederken yaşadı.

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Türkiye tarihinin en büyük sivil havacılık kazaları - Resim: 1 1 18

3 NİSAN 1954 / İLK TÜRK UÇAK KAZASI / THY - ADANA 

3 Nisan 1954 - Adana'da Devlet Havayolları'na ait uçağın düşmesi sonucunda  25 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye tarihinin en büyük sivil havacılık kazaları - Resim: 2 2 18

17 ŞUBAT 1959 TÜRK HAVA YOLLARI LONDRA KAZASI

Başbakan Adnan Menderes ile Türk heyetini İngiltere'ye  götüren uçak, Gatwick Havaalanı yakınlarında düştü. Menderes ile 6 kişinin kurtulduğu kazada, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da  bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye tarihinin en büyük sivil havacılık kazaları - Resim: 3 3 18

1 ŞUBAT 1963 ANKARA UÇAK KAZASI (ULUS FACİASI)

- Lübnan kökenli Middle East Airlines (MEA) şirketine ait yolcu uçağı Ankara üzerinde, Türk Hava Kuvvetlerine ait C-47 tipi uçakla çarpışarak düştü. Kazada 80 kişi öldü.

Türkiye tarihinin en büyük sivil havacılık kazaları - Resim: 4 4 18

1974'TE İZMİR'DE 66 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ THY UÇAK KAZASI

26 Ocak 1974 tarihinde İzmir'den İstanbul'a gitmek için havalanan Türk Hava Yolları uçağı, kalkış anında havaalanına düştü ve kazada 66 kişi yaşamını yitirdi.