Türkiye tarihinin en büyük sivil havacılık kazaları
Türkiye veya Türkiye ile bağlantılı ilk uçak kazası 3 Nisan 1954’te gerçekleşti. 25 kişinin yaşamını yitirdiği bu olay ile birlikte, Türkiye en son uçak kazasını, 14 Ağustos 2021'de orman yangınlarına müdahele ederken yaşadı.
3 NİSAN 1954 / İLK TÜRK UÇAK KAZASI / THY - ADANA
3 Nisan 1954 - Adana'da Devlet Havayolları'na ait uçağın düşmesi sonucunda 25 kişi yaşamını yitirdi.
17 ŞUBAT 1959 TÜRK HAVA YOLLARI LONDRA KAZASI
Başbakan Adnan Menderes ile Türk heyetini İngiltere'ye götüren uçak, Gatwick Havaalanı yakınlarında düştü. Menderes ile 6 kişinin kurtulduğu kazada, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirdi.
1 ŞUBAT 1963 ANKARA UÇAK KAZASI (ULUS FACİASI)
- Lübnan kökenli Middle East Airlines (MEA) şirketine ait yolcu uçağı Ankara üzerinde, Türk Hava Kuvvetlerine ait C-47 tipi uçakla çarpışarak düştü. Kazada 80 kişi öldü.
1974'TE İZMİR'DE 66 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ THY UÇAK KAZASI
26 Ocak 1974 tarihinde İzmir'den İstanbul'a gitmek için havalanan Türk Hava Yolları uçağı, kalkış anında havaalanına düştü ve kazada 66 kişi yaşamını yitirdi.