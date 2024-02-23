Sovyetler Birliği'nde işçiler böyle tatil yapıyordu

Sovyetlerin pek çok noktasındaki bu sanatoryumlarda sağlık öncelikli dinlenme merkezleri bulunuyor, buralarda işçilerin psikolojik ve fiziksel olarak kendilerini yenilemeleri ve böylece işbaşı yapmaları amaçlanıyordu. Bu sanatoryumların en yoğun olduğu bölgelerden biri de Gürcistan’ın Tskaltubo şehri.