Sovyetler Birliği'nde işçiler böyle tatil yapıyordu
1936’da kabul edilen Sovyetler Birliği Anayasası ile işçilerin “tatil ve dinlenme hakkı” güvence altına alınmıştı. Mesleklerin zorluk ve tehlike seviyelerine göre yapılan değerlendirmelerle Sovyet işçileri devlet tarafından sanatoryumlara gönderiliyordu.
1936’da kabul edilen Sovyetler Birliği Anayasası ile işçilerin “tatil ve dinlenme hakkı” güvence altına alınmıştı. Emek Yasası’nda bir çalışma yılı (11 ay) çalışan Sovyetler Birliği işçileri için net 28 ücretli yıllık izin günü hakkı tanınmaktaydı.
Mesleklerin zorluk ve tehlike seviyelerine göre yapılan değerlendirmelerle Sovyet işçileri, bu sanatoryumlara gönderiliyordu.
Sovyetlerin pek çok noktasındaki bu sanatoryumlarda sağlık öncelikli dinlenme merkezleri bulunuyor, buralarda işçilerin psikolojik ve fiziksel olarak kendilerini yenilemeleri ve böylece işbaşı yapmaları amaçlanıyordu. Bu sanatoryumların en yoğun olduğu bölgelerden biri de Gürcistan’ın Tskaltubo şehri.
Tskaltubo sanatoryumlarda iklim, su, toprak gibi çevresel faktörleri soluma ve banyo etme biçiminde uygulanan bir terapi olan “Balneoterapi” ve restoratif bakım uygulanıyordu. Ayrıca bacağıyla ilgili sıkıntılar yaşayan Stalin de tedavi için bu sanatoryumlara sık sık geliyordu.