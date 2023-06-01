6.000 Yıllık bira tarifi: Sümerliler tabletlere belgelemiş!
Binlerce yıllık çivi yazılı tabletlerden çıkarılan antik bira tarifi: birayı kim buldu bilemeyiz ama 6.000 yıllık tarifi ile en eski bira tarifi olduğunu biliyoruz. Sümerlileri çok gelişmiş medeniyet olarak biliriz ve hiçbir şeyi de belgelemeyi eksik etmemişler!
Günümüzde insanlar birayı güzel tadı ve iyi hissettiren etkileri için içiyor. Ancak binlerce yıl önce bira toplumda çok daha merkezi bir rol oynuyordu. Sümerce bira kelimesi din, tıp ve mit ile ilgili birçok bağlamda geçmektedir ve Mezopotamyalı işçilere bira ile ödeme bile yapılmıştır.
Antik bira yapma sanatı en az 6.000 yıl öncesine dayanmaktadır ve son yıllarda bira fabrikaları, binlerce yıllık çivi yazılı tabletlerde kaydedildiği gibi antik Sümer bira tariflerini yeniden yaratmak için arkeologlarla işbirliği yapmıştır.
Bira içmenin bilinen en eski tasviri, yaklaşık MÖ 4.000 yılına tarihlenen bir Sümer tabletinde bulunabilir. Bu tablette insanlar kamış çubuklar aracılığıyla aynı kaptan biralarını yudumlarken gösterilmektedir.
Şansımıza, Sümerler çok iyi kayıt tutuyorlardı ve bira, bereket ve hasat tanrıçası Ninkasi'nin 3.900 yıllık şiirinde bir bira tarifi bile bıraktılar. Şiirde, Sümer ekmeği olan "bappir"'in büyük bir fıçıda mayalanmak üzere "aromatikler" ile nasıl karıştırıldığı anlatılmaktadır.