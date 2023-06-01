6.000 Yıllık bira tarifi: Sümerliler tabletlere belgelemiş!

Günümüzde insanlar birayı güzel tadı ve iyi hissettiren etkileri için içiyor. Ancak binlerce yıl önce bira toplumda çok daha merkezi bir rol oynuyordu. Sümerce bira kelimesi din, tıp ve mit ile ilgili birçok bağlamda geçmektedir ve Mezopotamyalı işçilere bira ile ödeme bile yapılmıştır.