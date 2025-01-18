Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Hava Şehitliği görüntülendi

Türk Hava tarihinin ilk şehitlerin mezarları Suriye’nin başkenti Şam’daki tarihi Emevi Camii’nin arka kısmında yer alıyor. Şehitlikte 1914’te İstanbul’dan Kahire’ye uçuş denemesi yapan ancak uçuş sırasında hayatlarını kaybeden Yüzbaşı Fethi, Üsteğmen Sadık ve Teğmen Nuri'nin kabirleri bulunuyor.

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Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Hava Şehitliği görüntülendi - Resim: 1

Türk Hava tarihinin ilk şehitlerin mezarları Suriye’nin başkenti Şam’daki tarihi Emevi Camii’nin arka kısmında yer alıyor. 

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Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Hava Şehitliği görüntülendi - Resim: 2

Şehitlikte 1914’te İstanbul’dan Kahire’ye uçuş denemesi yapan ancak uçuş sırasında hayatlarını kaybeden Yüzbaşı Fethi, Üsteğmen Sadık ve Teğmen Nuri'nin kabirleri bulunuyor.

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Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Hava Şehitliği görüntülendi - Resim: 3

Suriye'deki Türk Hava tarihinin ilk şehitlerin mezarlarının sağlam ve bakımlı olması dikkat çekti. 

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Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Hava Şehitliği görüntülendi - Resim: 4

Türk Hava tarihinin ilk şehitlerin mezarlarını AA görüntüledi.

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Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Hava Şehitliği görüntülendi - Resim: 5

Şehitlikte Yüzbaşı Fethi, Üsteğmen Sadık ve Teğmen Nuri'nin kabirleri bulunuyor.

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Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Hava Şehitliği görüntülendi - Resim: 6

Şehitlik 27 Aralık 2010 tarihinde açıldı. Türkiye-Suriye Üst Düzey Askeri Diyalog toplantılarına katılmak üzere 3 günlük resmi ziyaret programı çerçevesinde Suriye’nin başkenti Şam’a gelen Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner ve beraberindeki heyet, Türk Hava Şehitliği’ni açtı.

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Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Hava Şehitliği görüntülendi - Resim: 7

Ünlü Komutan Selahaddin Eyyübi’nin kabrinin yanında bulunan şehitlikte 1914’te İstanbul’dan Kahire’ye uçuş denemesi yapan ancak uçuş sırasında hayatlarını kaybeden 3 Türk hava şehidinin kabirleri bulunuyor.

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Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Hava Şehitliği görüntülendi - Resim: 8

Güner, şehitliğin anı defterine ise şunları yazmıştı: 

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Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Hava Şehitliği görüntülendi - Resim: 9

“Öncüleri olduğunuz Türk Hava Kuvvetleri bugünlerde kuruluşunun 100. yılını kutlayacak olup dünyanın en önde gelen hava kuvvetlerinden biri haline gelmiştir. Sizleri komşu Suriye topraklarında, dostlarımıza emanet ediyoruz. Huzur içinde yatınız, aziz hatıranız sonsuza dek yaşatılacaktır. Ruhunuz şad olsun.”

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Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Hava Şehitliği görüntülendi - Resim: 10

Suriye'deki Türk Hava tarihinin ilk şehitlerin mezarlarının sağlam ve bakımlı olması dikkat çekti. 

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suriye Türk Hava Kuvvetleri şehit