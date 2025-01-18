Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Hava Şehitliği görüntülendi
Türk Hava tarihinin ilk şehitlerin mezarları Suriye’nin başkenti Şam’daki tarihi Emevi Camii’nin arka kısmında yer alıyor. Şehitlikte 1914’te İstanbul’dan Kahire’ye uçuş denemesi yapan ancak uçuş sırasında hayatlarını kaybeden Yüzbaşı Fethi, Üsteğmen Sadık ve Teğmen Nuri'nin kabirleri bulunuyor.
Türk Hava tarihinin ilk şehitlerin mezarları Suriye’nin başkenti Şam’daki tarihi Emevi Camii’nin arka kısmında yer alıyor.
Şehitlikte 1914’te İstanbul’dan Kahire’ye uçuş denemesi yapan ancak uçuş sırasında hayatlarını kaybeden Yüzbaşı Fethi, Üsteğmen Sadık ve Teğmen Nuri'nin kabirleri bulunuyor.
Suriye'deki Türk Hava tarihinin ilk şehitlerin mezarlarının sağlam ve bakımlı olması dikkat çekti.
Türk Hava tarihinin ilk şehitlerin mezarlarını AA görüntüledi.
Şehitlikte Yüzbaşı Fethi, Üsteğmen Sadık ve Teğmen Nuri'nin kabirleri bulunuyor.
Şehitlik 27 Aralık 2010 tarihinde açıldı. Türkiye-Suriye Üst Düzey Askeri Diyalog toplantılarına katılmak üzere 3 günlük resmi ziyaret programı çerçevesinde Suriye’nin başkenti Şam’a gelen Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner ve beraberindeki heyet, Türk Hava Şehitliği’ni açtı.
Ünlü Komutan Selahaddin Eyyübi’nin kabrinin yanında bulunan şehitlikte 1914’te İstanbul’dan Kahire’ye uçuş denemesi yapan ancak uçuş sırasında hayatlarını kaybeden 3 Türk hava şehidinin kabirleri bulunuyor.
Güner, şehitliğin anı defterine ise şunları yazmıştı:
“Öncüleri olduğunuz Türk Hava Kuvvetleri bugünlerde kuruluşunun 100. yılını kutlayacak olup dünyanın en önde gelen hava kuvvetlerinden biri haline gelmiştir. Sizleri komşu Suriye topraklarında, dostlarımıza emanet ediyoruz. Huzur içinde yatınız, aziz hatıranız sonsuza dek yaşatılacaktır. Ruhunuz şad olsun.”
Suriye'deki Türk Hava tarihinin ilk şehitlerin mezarlarının sağlam ve bakımlı olması dikkat çekti.