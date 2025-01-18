Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Hava Şehitliği görüntülendi

“Öncüleri olduğunuz Türk Hava Kuvvetleri bugünlerde kuruluşunun 100. yılını kutlayacak olup dünyanın en önde gelen hava kuvvetlerinden biri haline gelmiştir. Sizleri komşu Suriye topraklarında, dostlarımıza emanet ediyoruz. Huzur içinde yatınız, aziz hatıranız sonsuza dek yaşatılacaktır. Ruhunuz şad olsun.”