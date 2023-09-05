Tarihin en kötü 10 kadını

7.BAVERLY ALİTT

Ölüm Meleği Beverley Gail Allitt , en kötü 10 kadından biri olan İngiliz seri katilidir. Dört çocuğu öldürmek, diğer üç çocuğu öldürmeye teşebbüs etmek ve diğer altı çocuğa da ağır bedensel zarar vermekten suçlu bulundu.

Suçlar, Allitt'in Eyalet Kayıtlı Hemşire olarak çalıştığı Lincolnshire'daki Grantham ve Kesteven Hastanesi'nin çocuk koğuşunda Şubat ve Nisan 1991 arasında 59 günlük bir süre içinde işlendi.

En az iki kurbana yüksek dozda insülin uyguladı ve bir diğerinin vücudunda büyük bir hava kabarcığı bulundu, ancak polis tüm saldırıların nasıl gerçekleştirildiğini belirleyemedi. Mayıs 1993'te Nottingham Kraliyet Mahkemesi'nde bu suçlardan dolayı 13 ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Cezayı veren Sayın Yargıç Latham, Allitt'e onun başkaları için "ciddi bir tehlike" olduğunu ve muhtemelen serbest bırakılacak kadar güvenli kabul edilmeyeceğini söyledi. Nottinghamshire'daki Rampton Secure Hastanesinde gözaltında tutuluyor.