Tarihte bugün: 17 Ağustos'a damga vuran olaylar
17 Ağustos’ta dünyada ve Türkiye’de neler oldu? 1999 Marmara Depremi’nden 1945’te Endonezya’nın bağımsızlığına, 1998 Rusya krizinden Venera 7’nin fırlatılışına, ilk CD üretiminden Woodstock’ın finaline kadar dönüm noktaları, doğumlar ve kayıplar burada.
17 Ağustos, yakın tarihimizde acı hatıralarla ve bilim, kültür, spor dünyasında ilklerle anılan bir gün. Aşağıdaki galeride öne çıkan olayları kronolojik başlıklarla derledik.
1999 — MARMARA (İZMİT/GÖLCÜK) DEPREMİ
Kocaeli merkezli sarsıntı Marmara Bölgesi’nde ağır yıkıma yol açtı. 7.4 büyüklüğündeki deprem 03:02’de meydana geldi; Türkiye tarihinin en yıkıcı afetlerinden biri olarak kayda geçti.
1668 — ANADOLU’DA KAYDEDİLMİŞ EN BÜYÜK DEPREM
Kuzey Anadolu Fayı boyunca 7.8–8.0 büyüklüğünde tahmin edilen deprem geniş bir hatta hasar yarattı; yaklaşık 8 bin can kaybı bildirildi.
1945 — ENDONEZYA BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ
Sukarno ve Hatta’nın okuduğu bildirgeyle Endonezya, 17 Ağustos 1945’te bağımsızlığını duyurdu.
1998 — RUSYA MORATORYUM İLAN ETTİ, RUBLE DEVALÜE EDİLDİ
Moskova yönetimi 17 Ağustos’ta iç borç ödemelerini askıya aldı, rublede kontrollü kur rejimini bıraktı; kriz küresel piyasaları da sarstı.
1943 — SİCİLYA HAREKÂTI SONA ERDİ
Müttefikler 9 Temmuz’da başladıkları “Husky Harekâtı”nı 17 Ağustos’ta Messina’nın düşmesiyle tamamladı; İtalya Cephesi’nin yolu açıldı.
1970 — VENERA 7 FIRLATILDI
SSCB’nin Venera 7 uzay aracı 17 Ağustos’ta fırlatıldı; birkaç ay sonra Venüs yüzeyine iniş yapan ilk uzay aracı oldu.
1978 — İLK TRANSATLANTİK BALON UÇUŞU
Double Eagle II, Maine’den kalkışından 137 saat sonra Paris yakınlarında tarlaya iniş yaparak Atlantik’i geçen ilk balon oldu.
1982 — İLK KOMPAKT DİSK (CD) ÜRETİLDİ
Philips’in Hannover yakınlarındaki fabrikasında 17 Ağustos’ta ilk ticari CD’ler preslendi; dijital müzik çağı başladı.
1807 — FULTON’UN BUHARLI GEMİSİ HUDSON’DA SEFERE ÇIKTI
“North River Steamboat (Clermont)” 17 Ağustos’ta New York–Albany hattında ilk yolculuğunu yaptı; ticari buharlı ulaşımın önünü açtı.
1962 — BERLİN DUVARI’NDA PETER FECHTER ÖLDÜRÜLDÜ
18 yaşındaki Fechter, Checkpoint Charlie yakınında vuruldu ve “ölüm şeridinde” yardımsız bırakıldı; olay dünya çapında yankı uyandırdı.
1987 — RUDOLF HESS SPANDAU HAPİSHANESİ’NDE ÖLDÜ
Nazi Partisi’nin eski lider kadrosundan Hess, 17 Ağustos’ta hücre dışındaki kulübede ölü bulundu; resmi açıklama intihar yönündeydi.
2008 — MICHAEL PHELPS BİR OLİMPİYATTA 8 ALTIN REKORUNU KIRDI
ABD 4x100 karışık bayrakta dünya rekoruyla altın alırken Phelps, Pekin 2008’de sekizinci altınını 17 Ağustos’ta kazandı.
1908 — İLK TAM ANİMASYON KISA FİLM GÖSTERİLDİ
Émile Cohl’un “Fantasmagorie”si 17 Ağustos’ta Paris’te sahnelendi; modern animasyonun dönüm taşlarından biri kabul edilir.