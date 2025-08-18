Tarih'te bugün: 18 Ağustos'a damga vuran olaylar

18 Ağustos’ta bilimden siyasete dönüm noktaları yaşandı: Güneş’te yeni bir element keşfedildi, Mars’ın uydusu bulundu, Selanik yandı, kadınların oy hakkı anayasal güvenceye girdi. İşte kronoloji.

HELYUMUN KEŞFİ

Güneş tutulması sırasında fark edilen tayf çizgisi, yeni bir elementin keşfine yol açtı. 18 Ağustos 1868’de Fransız astronom Pierre Janssen, helyumu kayıtlara geçirdi.

PHOBOS’UN KEŞFİ

Mars’ın küçük uydusu Phobos, 18 Ağustos 1877’de Asaph Hall tarafından Washington’daki Deniz Gözlemevi’nde gözlemlendi. Bu keşif, Mars araştırmalarında önemli bir dönüm noktası oldu.

BÜYÜK SELANİK YANGINI

18 Ağustos 1917’de çıkan büyük Selanik yangını, şehrin üçte birini yok etti. On binlerce insan evsiz kaldı, şehir demografisi ve mimarisi köklü biçimde değişti.

KADINLARA OY HAKKI ANAYASADA

18 Ağustos 1920’de ABD Anayasası’na eklenen 19. Değişiklik, kadınlara oy hakkını resmen tanıdı. Bu düzenleme, ABD’de eşit oy hakkının anayasal güvenceye kavuşmasını sağladı.

İZMİR NATO’NUN GÜNEYDOĞU KARARGÂHI

18 Ağustos 1952’de İzmir, NATO’nun Güneydoğu Karargâh Merkezi ilan edildi. Bu kararla milli egemenlik ağır bir darbe aldı. 

STEVE BIKO GÖZALTINA ALINDI

18 Ağustos 1977’de Güney Afrika’da apartheid karşıtı hareketin liderlerinden Steve Biko tutuklandı. Haftalar sonra gözaltında hayatını kaybetmesi uluslararası tepkilere yol açtı.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA VİETNAM’DAN ÇEKİLDİ

18 Ağustos 1971’de Avustralya ve Yeni Zelanda, Vietnam’daki askerlerini geri çekme kararı aldıklarını açıkladı. Bu adım, savaşın meşruiyetine duyulan güvenin azaldığının göstergesiydi.

MÜŞERREF İSTİFA ETTİ

Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, 18 Ağustos 2008’de siyasi baskılar nedeniyle istifa etti. Görevden ayrılışı, ülkede yeni bir siyasi sürecin başlangıcına işaret etti.

ENDONEZYA’DA DEV KESİNTİ

18 Ağustos 2005’te Java–Bali enerji hattında yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 100 milyon kişi elektriksiz kaldı. Modern tarihin en büyük kesintilerinden biri olarak kayda geçti.

