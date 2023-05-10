Telefon tarihinin gizemi
Şuan hepimiz akıllı telefonlar ile başka ülkelere gitsek bile sevdiklerimiz ile her saniye haberleşebiliyoruz. Peki geçmiş zamanda olsaydık nasıl olurdu? İşte telefonların tarihine hep birlikte bakalım...
GRAHAM BELL - TELGRAF 1876
Telefonu icat eden Graham Bell, aslında sağırların sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bunu başaramadı ama her gün yeni bir özelliğe kavuşan telefonla birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanların birbirlerini duymalarını sağladı. İlk telefon 1876'da Alexander Graham Bell tarafından icat edildi.
CONNOLLY & MCTİGHE - ÇEVİRMELİ TELEFON 1879
10 Eylül 1879'da Connolly ve McTighe, “çevirmeli” bir telefon santralinin patentini aldı.
ALMON B. STROWGER - SANTRAL 1889
Evet, ilk Otomatik Telefon Santrali Patenti, 12 Mart 1889 günü Kansas kentinde cenaze levazımatçılığı yapan Almon B. Strowger tarafından alındı. Strowger, otomatik santral yapmayı, mesleğini kurtarabilmek amacıyla kafasına koymuştu.
GRAHAM BELL & CHARLES TAİNTER - AHİZELİ TELEFON 1880
Alexander Graham Bell ve Charles Sumner Tainter tarafından geliştiren radyofon isimli aygıttır. İki bilim insanı, bu aygıtla ilk başarılı denemeyi 15 Şubat 1880 günü gerçekleştirdiler