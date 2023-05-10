Telefon tarihinin gizemi

GRAHAM BELL - TELGRAF 1876

Telefonu icat eden Graham Bell, aslında sağırların sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bunu başaramadı ama her gün yeni bir özelliğe kavuşan telefonla birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanların birbirlerini duymalarını sağladı. İlk telefon 1876'da Alexander Graham Bell tarafından icat edildi.