“Televizyon uzun sürmez” demişlerdi… 1 asırdır hayatımızda: Ünlü isimlerin tutmayan tahminleri
Tarihte pek çok önemli isim, gelecekle ilgili tahminlerinde yanıldı. Uçaktan televizyona, otomobilden fotokopi makinesine kadar birçok icat için yapılan yanlış öngörüleri...
UÇAK İMKANSIZDIR
Kanadalı astronom Simon Newcomb, 1903’te şunu yazdı:
"Havadan daha ağır makinelerle uçmak; tamamen imkansız olmasının yanı sıra pratik olmadığı gibi önem vermeye değecek bir konu da değildir."
➡️ Wright kardeşler 18 ay sonra ilk uçuşlarını yaptı.
KELVIN’İN UÇUŞ YANILGISI
İngiliz bilim insanı Lord Kelvin, 1895’te:
"Havadan ağır makinelerin uçması imkansızdır." dedi.
➡️ Yıllar sonra uçaklar gökyüzünü doldurdu.
OTOMOBİL GEÇİCİ BİR HEVES
Michigan Bankası yöneticisi Horace Rackman, Ford Motor’a yatırım yapmayı reddederken şöyle dedi:
"Atlar her zaman burada olacaklar ama otomobil geçici bir hevesten başka bir şey değil."
➡️ Ford Motor kısa süre sonra otomotiv devine dönüştü.
FOTOKOPİ MAKİNESİNE EN FAZLA 5000 KİŞİ İHTİYAÇ DUYAR
IBM, 1959’da yaptığı açıklamada:
"Dünyada en fazla 5000 fotokopi makinesine ihtiyaç duyulacak; fazlasına gerek yok."
➡️ Bugün milyonlarca fotokopi makinesi ofislerde kullanılmaya devam ediyor.
TELEVİZYON ÇOK KISA ÖMÜRLÜ OLACAK
İngiltere’de radyo üzerinden eğitim programları hazırlayan Mary Somerville, 1948’de şunları söyledi:
"Televizyonun ömrü uzun olmayacak. Aynı tavadaki bir an için görünen parlama gibi."
➡️ Televizyon 20. yüzyılın en büyük kitle iletişim araçlarından biri oldu.
TELEVİZYON EN FAZLA 6 AY SÜRER
20th Century Fox yöneticisi Darryl Zanuck, 1940’larda:
"Televizyonun ömrü ancak 6 ay olabilir. İnsanlar her akşam aynı kontrplak kutuya bakmaktan sıkılacaklar." dedi
➡️ Televizyon kısa sürede tüm dünyada evlerin başköşesine yerleşti.