“Televizyon uzun sürmez” demişlerdi… 1 asırdır hayatımızda: Ünlü isimlerin tutmayan tahminleri

OTOMOBİL GEÇİCİ BİR HEVES



Michigan Bankası yöneticisi Horace Rackman, Ford Motor’a yatırım yapmayı reddederken şöyle dedi:



"Atlar her zaman burada olacaklar ama otomobil geçici bir hevesten başka bir şey değil."



➡️ Ford Motor kısa süre sonra otomotiv devine dönüştü.