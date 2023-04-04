Türk gençliği yerli malı kullanmaya yemin etti (4 Nisan 1929) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı

İstanbul'da düzenlenen Yerli Malı Kullanma ve Koruma Toplantısı'nda gençlik, 94 yıl önce bu gün yerli malı kullanmaya yemin etti (4 Nisan 1929).

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILAN TOPLANTIYA KATILIM ÇOK YÜKSEK OLDU

İstanbul Darülfünunu (İstanbul Üniversitesi) Konferans Salonu’nda Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen toplantıya, Darülfünun öğrencilerinin yanı sıra, kızlı erkekli lise ve ortaokul öğrencileri de katıldı. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’yla birlikte birçok ülke ithalat kısıtlamasına gitmiş; genç Türkiye Cumhuriyeti’nde de yerli malı üretimi ve tüketimi, bir devlet politikası haline gelmişti. Bu bunalımın ayak seslerinin duyulduğu bir sırada, İstanbul Üniversitesi’nde yapılan toplantıya katılım çok yüksek oldu. Salondaki hitabet kürsüsünün önüne yerli mallarından çeşitli örnekler kondu; tekstil fabrikalarının güzel ve sağlam malları göz alıcı bir şekilde yerleştirildi.

GENÇLİK HEP BİR AĞIZDAN YERLİ MALI GİYME SÖZÜ VERDİ

İlk olarak kürsüye çıkan Birlik Başkanı Ferruh (Ağan) Bey, bu toplantının amacını açıkladı; İzmir Yerli Mallarını Koruma Cemiyeti’nin 800 üyesinin başarı dileklerini ileten bir telgrafı okudu ve “Bugün için üzerinizdeki elbiselerinizi yırtınız demiyorum; eskiyinceye kadar onları koruyalım. Fakat ondan sonra alacağımız şeyleri yerli malları arasından seçelim.” dedikten sonra gençliği bundan sonra yerli malı giyme sözü vermeye davet etti. Salonda hazır bulunan gençler de bu konuşmaya gür bir sesle “Yemin ediyoruz!” diye karşılık verdiler.