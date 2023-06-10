Efsane Türk halıları tarihi ve motifleri

TÜRK HALI VE KİLİM TARİHİ

Türk Halıları Türk kültüründe her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Orta Doğu ve İslam alemine ilk olarak Türkler tarafından tanıtılan halı, Orta Asya'da Türk topluluklarının yaşadığı bölgede büyük bir gelişme göstermiştir. Türk halıcılığı ilk olarak Orta Asya'da gelişmiştir. Çünkü Türklerin temel ekonomik kaynağı hayvancılıktı. Bu nedenle halının ham maddesi genellikle koyun postudur.

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri ihtiyaç duyulan halı ve kilimlerin ilk kez Türkler tarafından dokunduğu somut kanıtlarla kanıtlanmıştır. Bu gerçek ancak 1948'de keşfedildi ve "Pazırık Halısı" dünyanın bilinen ilk halısı oldu. 1948 yılında Rus Arkeolog Sergei Rudenko tarafından bulunan halının tarihi MÖ 5. yüzyıla kadar uzanıyor. Orta Asya Türklerine ait olduğu ispatlanan Pazırık Halısı, 1950 yılından beri Rusya'nın Petersburg Hermitage Müzesi'nde sergilenmektedir.