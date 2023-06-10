Efsane Türk halıları tarihi ve motifleri
Türk halılarının ve Kilim'in ününü duydunuz mu? Daha fazla ayrıntı öğrenmek mi ister misiniz? Bu detaylı Türk Halısı ve Türk Halısı yazısını sizler için hazırladık. Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip olan Türk halılarına bir göz atalım.
TÜRK HALI VE KİLİM TARİHİ
Türk Halıları Türk kültüründe her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Orta Doğu ve İslam alemine ilk olarak Türkler tarafından tanıtılan halı, Orta Asya'da Türk topluluklarının yaşadığı bölgede büyük bir gelişme göstermiştir. Türk halıcılığı ilk olarak Orta Asya'da gelişmiştir. Çünkü Türklerin temel ekonomik kaynağı hayvancılıktı. Bu nedenle halının ham maddesi genellikle koyun postudur.
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri ihtiyaç duyulan halı ve kilimlerin ilk kez Türkler tarafından dokunduğu somut kanıtlarla kanıtlanmıştır. Bu gerçek ancak 1948'de keşfedildi ve "Pazırık Halısı" dünyanın bilinen ilk halısı oldu. 1948 yılında Rus Arkeolog Sergei Rudenko tarafından bulunan halının tarihi MÖ 5. yüzyıla kadar uzanıyor. Orta Asya Türklerine ait olduğu ispatlanan Pazırık Halısı, 1950 yılından beri Rusya'nın Petersburg Hermitage Müzesi'nde sergilenmektedir.
EN ESKİ HALİ PAZYRYK
Bilinen en eski halı, Orta Asya Pazırık Mezarlarında bulunan Pazırık Halısıdır. Halı, Orta Asya sanatının hem üslubunu hem de tekniğini en iyi şekilde yansıtır ve çok ince dokunmuştur. Pazyryk Halısının Türk düğümü tekniği (Gördes düğümü) ile yapılmış olması, Türk halı sanatının geleneksel tekniğinin çok eski bir geçmişe dayandığını göstermektedir. Ayrıca Türkmen halılarında görülen sekizgen Türkmen gül işlemesinin en eski örneği Pazırık Halısında görülmektedir.
Orta Asya Türk halılarındaki çeşitli hayvan dövüş sahneleri ve hayvan figürleri, o dönemdeki toplumun yaşamını ve inançlarını göstermektedir. Türk halı ve kilimleri de Orta Asya Türklerinden önce yapılmış olmakla birlikte aplik halılardır ve düğüm tekniği yoktur. Pazyryk Halı bu nedenle önemlidir.
OSMANLI HALI DOKUMACILIĞI
Osmanlı Devleti halı dokumada Selçuklu geleneğini sürdürmüştür . 15.-16. yüzyıl Erken Osmanlı Dönemi halıları dört farklı gruba ayrıldı. Erken Osmanlı dönemi halılarının 1. ve 2. grup halılarında zemin küçük karelere bölünmüş, karelerin içine sekizgenler ve aralarında kaydırılmış eksenlerde eşkenar dörtgen motifleri yerleştirilmiştir. Uşak yöresinde dokunduğu kabul edilen bu halılar, yün malzeme ve Türk düğümü tekniği ile dokunmuştur.
Üçüncü ve dördüncü grup gruplarında zemin iki, üç veya dört eşit kareye bölünür. Karelerin her birine sekizgenlerden oluşan geometrik motifler yerleştirilmiştir. Bunlar arasında sekiz köşeli yıldız ve bitki desenleri, stilize edilmiş hayvanlar ve dövüş sahneleri yer alır. Türk Halı ve Kilimleri ipek, yün ve altın gibi malzemelerden yapılır. Canlı ve parlak renkler ve zengin motifler hakimdir.
GELENEKSEL ANADOLU HALI ÇEŞİTLERİ
Halı dokuma denilince ilk akla gelen ülkelerden birinin Türkler olduğu bilinmektedir . Anadolu uygarlıklarında halı dokumacılığı Konya, Ankara ve Kayseri çevresinde gelişmiştir. Türk halıları, 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Türk kültürünün etkisi altında görülse de, 15. yüzyılda halı sanatında Fars etkileri ortaya çıkmıştır. Bu etkinin bir sonucu olarak kalite, tarz ve kullanılan teknikler açısından İran halılarıyla eşdeğer standartlar yakalanmıştır. Türk halılarında genellikle yün, pamuk ve ipek. Kullanılan malzemelerin her biri Türk düğümü tekniğiyle veya “ Türk baffı ” olarak da bilinen yöntemle örülmüştür. Bu teknikten dolayı Türk halılarında genellikle zemin üzerine geometrik motifler yapılmıştır.