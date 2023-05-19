Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adım: 19 Mayıs 1919! Fotoğraflarla 19 Mayıs'ın hikayesi ve o dönem yaşananlar

30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nin ardından Yunanlar İzmir'i, Fransızlar Adana'yı, İtalyanlar ise Antalya ve Konya'yı işgal etti. İngiliz donanması 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul önlerine demir attı. İngiliz askerleri, Urfa, Maraş, Antep, Merzifon ve Samsun'a çıktı.