Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adım: 19 Mayıs 1919! Fotoğraflarla 19 Mayıs'ın hikayesi ve o dönem yaşananlar
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. İşte fotoğraflarla, Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adımın atıldığı 19 Mayıs'ın hikayesi ve o dönem yaşananlar...
104 yıl önce bugün, 19 Mayıs 1919'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adımı attı.
30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nin ardından Yunanlar İzmir'i, Fransızlar Adana'yı, İtalyanlar ise Antalya ve Konya'yı işgal etti. İngiliz donanması 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul önlerine demir attı. İngiliz askerleri, Urfa, Maraş, Antep, Merzifon ve Samsun'a çıktı.
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığından 3 Kasım 1918'de İstanbul'a dönen, vatan toprağını korumak için yıllarını cephelerde geçiren Mustafa Kemal, 6 ay kaldığı İstanbul'da kurtuluş planları yaptı.
Samsun ve çevresinde bulunan Rumlar, bölgeye çıkan İngiliz askerleri de arkalarına da alarak 17-18 Mart 1919 tarihinde çete baskınlarıyla kargaşa çıkarmak istedi. Böylece Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi gereği bölgeyi İtilaf Devletlerinin işgaline açmak istiyorlardı.