Ülkemizin Cumhuriyet'ten bile eski 9 şirketi
Ticare atılmak, girişimde bulunmak zorlayıcı bir süreç de olsa belirli düzenden sonra gerek verilen hizmetle gerek markaya güven ile yıllarca yerini koruyabiliyor. Yıllarca günümüze kadar gelip, hizmet veren tarihi markaları sizler için derledik. İşte Cumhuriyet'ten bile eski 9 şirket...
Şirket kurup yönetmek oldukça yoğun bir süreç. Ancak bu uzun zorlu yolculuktan sabırla çıkmak, ticari başarıyı beraberinde getirir. İşte 1777 yılından günümüze kadar gelmiş 9 şirket...
HACI BEKİR LOKUMLARI - 1777
Türkiye’nin iki asrı aşan nadir markalarından biridir. Gıda sektöründe sembol ve öncü bir isimdir. Türkiye’nin medar-ı iftiharı Hacı Bekir markasının ortaya çıkışı, Bekir Efendi’nin 1777 yılında Kastamonu Vilayeti’nin Araç ilçesinden yola çıkmasıyla başlar.
Osmanlı İstanbul’unun en işlek ve ticaretin en yoğun olduğu Bahçekapı’da küçük bir şekerci dükkânı açan Bekir Efendi, kısa zaman içinde bizzat kendi yaptığı şeker, lokum ve akidelerle meşhur olur.
ZİRAAT BANKASI - 1863
Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye'deki faaliyet gösteren altı kamu bankasından biri. 1863 yılında Osmanlı Devleti döneminde Midhat Paşa tarafından kurulan Memleket Sandıkları'nın devamı niteliğindedir.
İSKENDER MEHMETOĞLU - 1867
Hikayesi, 19. Yüzyılın ortalarında Mehmet oğlu İskender Efendi’nin Bursa Kayhan Çarşısı’ndaki dükkânında başlar. O günlerde kuzu bir bütün olarak ve yere paralel biçimde pişirilmektedir. Ancak, İskender Efendi kuzu etinin farklı bölümlerinin kendine has lezzetlerinin müşterilerine eşit oranda dağılmasını sağlamak için çözüm aramaya başlar. İskender Efendi, babası Mehmet Efendi’nin desteğiyle eti; kemik ve sinirlerinden arındırır, bir şişe takar ve bunu odun kömürü ateşinin karşısında dikey döndürerek pişirdikten sonra ince-ince keserek sunumunu yapar.
Bu farklı sunum Bursa’da çok dikkat çeker ve İskender Efendi’nin “dönen kebabı” olarak anılmaya başlar. Önceleri dönen kebap diye ünlenen bu yemek, gel zaman git zaman halk dilinde “döner kebap”, ve daha sonraları sadece “döner” şeklinde anılmaya başlanmış, ve lakab, Mehmet oğlu İskender Efendi şeklinde önce tabelaya ve günümüz ticari ortamında da bir ticari ünvana dönüşmüştür.