Türkiye'deki ilk böbrek nakli (29 Mart 1968) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, geçmişte 29 Mart tarihine ait bir konuyu sosyal medya hesabından yazdı. İşte Prof. Dr. Haluk Eraksoy'un 29 Mart 1968'da Türkiye'deki ilk böbrek nakli ile ilgili yazdığı yazı.
Tarihte Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Dr. Atıf Taykurt ve ekibi tarafından 55 yıl önce bu gün gerçekleştirildi (29 Mart 1968).
NAKLEDİLEN BÖBREK, 20 GÜN SONRA REDDEDİLİNCE GERİ ALINDI
Beyoğlu Belediye Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı Dr. Atıf Taykurt ve ekibi, Erzincanlı Recep Ilgaz'ın bağışladığı böbreği hemşehrisi Yusuf Özer’e naklettiler. Türkiye için oldukça önemli olan bu haber, ertesi günün gazete manşetlerinde yer edinecek; ancak nakledilen böbrek, 20 gün sonra reddedilince ikinci bir ameliyatla geri alınacaktır.
TÜRKİYE'DEKİ İLK BAŞARILI BÖBREK NAKİLLERİNDE PROF. DR. MEHMET HABERAL'IN İMZASI VAR
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Haberal tarafından 3 Kasım 1975 tarihinde Ankara’da yapılan ve bir annenin böbreğinin oğluna nakledildiği ameliyat ise Türkiye'deki ilk başarılı böbrek nakli olacaktır. Anne Mürvet Çalışkan’dan alınan böbrek 12 yaşındaki oğlu Bahtiyar’a Hacettepe Üniversitesi’nde nakledilecek; eskisinden daha sağlıklı bir yaşam süren Bahtiyar 5 yıl sonra yine böbrek yetmezliği yüzünden yaşama veda edecektir.
Doç. Dr. Mehmet Haberal, 10 Ekim 1978'de de Avrupa Organ Nakli Vakfı (Eurotransplant)'ndan sağlanan organla Türkiye'de ilk kez kadavradan böbrek naklini gerçekleştirecek; bunu 27 Temmuz 1979’daki yerli kadavradan ilk böbrek nakli izleyecektir.
Bu konuda Prof. Dr. Nuran Yıldırım'ın aşağıdaki makalesinde geniş bilgi bulunmaktadır: https://bezmialem.academia.edu/NuranYıldırım
Nuran Yıldırım. “Türkiye’de İlk Böbrek Nakilleri ve Organ Nakillerinde Etik Duyarlılığın Başlaması.” Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları. I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, 711-728. İstanbul: IMGB, 2007.
Kaynak: Prof. Dr. Haluk Eraksoy