Türkiye'deki ilk böbrek nakli (29 Mart 1968) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı

Tarihte Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Dr. Atıf Taykurt ve ekibi tarafından 55 yıl önce bu gün gerçekleştirildi (29 Mart 1968).

NAKLEDİLEN BÖBREK, 20 GÜN SONRA REDDEDİLİNCE GERİ ALINDI

Beyoğlu Belediye Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı Dr. Atıf Taykurt ve ekibi, Erzincanlı Recep Ilgaz'ın bağışladığı böbreği hemşehrisi Yusuf Özer’e naklettiler. Türkiye için oldukça önemli olan bu haber, ertesi günün gazete manşetlerinde yer edinecek; ancak nakledilen böbrek, 20 gün sonra reddedilince ikinci bir ameliyatla geri alınacaktır.