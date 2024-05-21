Türkiye'nin ilk matematikçilerinden Suzan Kahramaner 111 yaşında! Suzan Kahramaner kimdir?
Türkiye’nin ilk kadın matematikçilerinden biri olan Suzan Kahramaner ,111 yıl önce bugün dünyaya geldi. Suzan Kahramaner kimdir? Hep birlikte tanıyalım...
Suzan Kahramaner Müzeyyen Hanım ve cerrah Rıfkı Osman Bey’in kızı olarak 1913 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu 1919 ile 1924 yılları arasında Moda Numüne İnas İlkokulu’nda bitirdi.
Daha sonra Notre Dame de Sion’a kayıt yaptırdı ve Fransızca lisans derecesi elde etti (1934). Osmanlı İmpatatorluğu’nda en yüksek eğitim kurumu olan Darülfünün’a, yani İstanbul Üniversitesi’ne gerçekleşen üniversite reformu sonrasında girdi (1934). Burada matematik ve fizik alanlarında eğitim gördü. Bu yıllarda 1933 yılında iktidara gelen Adolf Hitler iktidarından kaçan Alman bilim insanları üniversitede ağırlanıyordu ve Kahramaner Prof. Dr. Ali Yar, Prof. Dr. Kerim Erim, Prof. Dr. Richard Von Mises, Prof. Dr. Hilda Geiringer ve Prof. Dr. William Prager gibi tanınan matematikçilerden dersler aldı.
1939 yılında üniversitenin matematik ve astronomi bölümünden mezun oldu. Bir süre Çamlıca Kız Lisesi’de asistan öğretmen olarak görev aldı. 1943 yılında doktora eğitimine başladı ve kendisinin doktora danışmanı Türkiye’nin doktora derecesine sahip ilk matematikçisi olan Kerim Erim’di. Doktora konusu da “Karmaşık Sayılar Teorisinde Katsayı Problemleri” üzerineydi.
1943’lü yıllarda İstanbul Üniversitesi’nin matematik bölümünde Analiz I ve Analiz II dersleri asistanıydı. 1957 yılının kasım ayında bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere Zürih’e gitti. Aynı yılın ağustos ayında Edinburgh’da gerçekleşen Uluslararası Matematikçiler Kongresi’ne katıldı. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi’ne geri döndü. 1959 sonbaharında NATO bursu kazandı ve Zürih Üniversitesi’nde bir süre görev aldı.
1962 yılına gelindiğinde Stockholm’de gerçekleşen Uluslararası Matematikçiler Kongresi’ne katılım göstererek yıl içinde, eylül ve ekim aylarında Helsinki Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu. Benzer kongrelerden birine de 1966’da Rusya’da katıldı. Sonrasında profesörlük tezi için yurt dışındaki araştırmalarına devam etti ve 1968 yılında profesörlüğe yükseldi. Takip eden yıllarda Londra, Paris, Zürih ve Nice gibi şehirlerde bilimsel faaliyetlerde bulundu (1970). Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye gibi ülkelerin katılımıyla gerçekleşen Balkan Matematikçiler Birliği’nin kuruluşuna katkıda bulunan isimlerden biri oldu. Aynı zamanda Balkan Matematikçiler Birliği’nin bir üyesiydi.
1978 yılı sonrasında bir yıl İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanlığı görevinde bulundu. 40 yıllık akademik kariyeri sonrasında yaş haddi nedeniyle emekli oldu. 22 Şubat 2006 tarihinde ise doksan iki yaşındayken Yaşamını yitirdi. Kabri, Karacaahmet mezarlığındadır