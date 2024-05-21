Türkiye'nin ilk matematikçilerinden Suzan Kahramaner 111 yaşında! Suzan Kahramaner kimdir?

1962 yılına gelindiğinde Stockholm’de gerçekleşen Uluslararası Matematikçiler Kongresi’ne katılım göstererek yıl içinde, eylül ve ekim aylarında Helsinki Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu. Benzer kongrelerden birine de 1966’da Rusya’da katıldı. Sonrasında profesörlük tezi için yurt dışındaki araştırmalarına devam etti ve 1968 yılında profesörlüğe yükseldi. Takip eden yıllarda Londra, Paris, Zürih ve Nice gibi şehirlerde bilimsel faaliyetlerde bulundu (1970). Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye gibi ülkelerin katılımıyla gerçekleşen Balkan Matematikçiler Birliği’nin kuruluşuna katkıda bulunan isimlerden biri oldu. Aynı zamanda Balkan Matematikçiler Birliği’nin bir üyesiydi.

1978 yılı sonrasında bir yıl İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanlığı görevinde bulundu. 40 yıllık akademik kariyeri sonrasında yaş haddi nedeniyle emekli oldu. 22 Şubat 2006 tarihinde ise doksan iki yaşındayken Yaşamını yitirdi. Kabri, Karacaahmet mezarlığındadır