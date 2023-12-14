Türkler Geliyor Sandılar! İşte Tarihin En Garip Savaşı...
Osmanlı ordusu o gün tek kılıç dahi sallamadan toprak kazandı. Okuyacağınız olay, dünya tarihinin belki de en garip savaşı olarak değerlendirilebilir. İşte Şebeş Muharebesi'nin sıra dışı hikâyesi...
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Şebeş Muharebesi, 192 savaş içerisinde Osmanlı'nın kılıç sallamadan toprak kazandığı tek savaş olarak tarihe geçti.
Kayıtlara 'dünya tarihinin en tuhaf muharebesi' olarak geçen savaş, Osmanlı ile Avusturya arasında 1788 yılının 17 Eylül akşamında meydana gelir.
İşte O Tarihi Olay
1788 yılında yaklaşık 100 bin askerlik Avusturya güçleri Osmanlıyla savaşmak için günümüz Romanyası yakınına kamp kurar. Ancak süvari birlikleri yaptığı keşifte düşmanlarından hiçbir iz bulamaz.
Alkolün Etkisine Kapıldılar
Yolda karşılaştıkları çingene konvoylarından biri ise bu birlikteki askerlere içki satar. İçkinin etkisiyle ortadan kaybolan birliği bulmaya giden başka bir birlik de ne tesadüf ki alkolün etkisine kapılır.