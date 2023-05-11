Tarihte 7 ünlü kişinin zehirlenmesi

2· JUAN PONCE DE LEON 1521

1513 yılında İspanyol fatih Juan Ponce de León, söylentilere göre bir gençlik pınarı aramak üzere bugünkü Florida'ya bir keşif gezisi düzenledi. Bölgeyi İspanya için kolonileştirme girişimi, yerli Calusa halkının kendisine ve işgalci arkadaşlarına saldırmasıyla sona erdi.

Calusa'nın bir üyesinin Ponce de León'u, insanlar için son derece zehirli olan manchineel ağacının süt beyazı özsuyuna batırılmış bir okla vurduğu bildirildi. (Kabuğuna bir kez dokunmak dayanılmaz kabarcıklara neden olabilirken, meyvesinden bir ısırık ölümcül olabilir). Avrupalı istilacılar Ponce de León'u İspanyol kontrolündeki Küba'ya getirdiler ve burada yaralarından dolayı öldü.