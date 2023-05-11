Tarihte 7 ünlü kişinin zehirlenmesi
Bu ünlü isimler arsenik, baldıran otu, siyanür ve ölümcül bir ağaç özü gibi toksinlerle temas ettikten sonra hayatlarını kaybetmişlerdir.
Zehir, eski çağlardan beri öldürmek için kullanılmaktadır. Doğada kolayca bulunabilen toksinler çoğu zaman radarın altından geçerek mide-bağırsak böcekleri veya alerjenler olarak algılanabilir. Efsaneye göre, M.Ö. 120-63 yılları arasında Kuzey Anadolu'da hüküm süren Kral 6. Mithridates zehirlenmekten o kadar korkuyordu ki, zaman içinde küçük dozlarda birden fazla toksin yutarak bağışıklık geliştirdi. Bugün bu uygulama ona atfen "mithridatizm" olarak bilinmektedir. Bu listedeki zehirlenmeler arasında antik Yunan'dan ünlü bir olay, toksinin görünüşte işe yaramadığı kötü şöhretli bir vaka ve bir savaş suçlusunun intiharının dünya çapında canlı yayınlandığı yakın tarihli bir olay yer almaktadır.
1· SOKRATES M.Ö 339
M.Ö. 399 yılında Atina hükümeti filozof Sokrates'i mahkemeye çıkarır. Suçlamalar: gençliği yozlaştırmak ve Yunan şehir devletinin tanrılarını tanımayı reddetmek.
Sokrates suçlu bulundu ve inançlarından vazgeçmek yerine ölüm cezasını kendi elleriyle infaz etti. Çağdaş anlatılar, yaklaşık 70 yaşındaki filozofun, tarihçilerin geleneksel olarak baldıran otu olduğuna inandıkları zehiri içerek kendini öldürdüğünü söyler. İki yüzyıl sonra Fransız ressam Jacques-Louis David, 1787 tarihli "Sokrates'in Ölümü" adlı tablosunda ünlü zehirlenme olayını tasvir etmiştir.
2· JUAN PONCE DE LEON 1521
1513 yılında İspanyol fatih Juan Ponce de León, söylentilere göre bir gençlik pınarı aramak üzere bugünkü Florida'ya bir keşif gezisi düzenledi. Bölgeyi İspanya için kolonileştirme girişimi, yerli Calusa halkının kendisine ve işgalci arkadaşlarına saldırmasıyla sona erdi.
Calusa'nın bir üyesinin Ponce de León'u, insanlar için son derece zehirli olan manchineel ağacının süt beyazı özsuyuna batırılmış bir okla vurduğu bildirildi. (Kabuğuna bir kez dokunmak dayanılmaz kabarcıklara neden olabilirken, meyvesinden bir ısırık ölümcül olabilir). Avrupalı istilacılar Ponce de León'u İspanyol kontrolündeki Küba'ya getirdiler ve burada yaralarından dolayı öldü.
3· CHARLES FRANCİS HALL 1871
Amerikalı Charles Francis Hall, Kuzey Kutbu kaşifi ve Kuzey Kutbu'na ulaşma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Polaris seferinin ortak komutanıydı. Hall, 1871 yılının Ekim ayının sonlarında mide-bağırsak sorunları ve diğer sağlık sorunlarından şikâyet etmeye başladı ve sefer üyelerini kendisini zehirlemekle suçladı. İki hafta sonra da kulübesinde öldü.
1960'larda araştırmacılar Hall'un cesedi üzerinde otopsi yaptı ve saçlarının ve tırnaklarının yaşamının son iki haftasında uzayan kısımlarında yüksek düzeyde arsenik buldular, bu da Hall'un şüphelerinin doğru olduğunu düşündürdü. Ancak onu zehirleyen kişinin kimliği gizemini korumaya devam ediyor.