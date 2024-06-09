Unutulan kardeş: Britanik'in Titanik'ten az bilinen hikayesi

21 Kasım 1916'da Britanik, tarihinin en trajik gününü yaşadı. Ege Denizi'nde görev yaparken, Kea Adası açıklarında bir mayına çarptı. Patlama sonucu gemi hızla su almaya başladı. Britanik, Titanik'ten farklı olarak daha güvenlikli olacak şekilde tasarlanmıştı; kapıları kapatan daha gelişmiş sistemler ve daha fazla cankurtaran botu bulunuyordu. Ancak, patlamanın şiddeti ve alınan hasar, bu önlemlerin yetersiz kalmasına neden oldu.