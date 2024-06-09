Unutulan kardeş: Britanik'in Titanik'ten az bilinen hikayesi
Titanik'in trajik batışı, 20. yüzyılın en bilinen felaketlerinden biridir. Ancak, çok az kişi Titanik'in iki kardeş gemisi olduğunu bilir: Olimpik ve Britanik.
u üçlü gemi, White Star Line tarafından denizcilik tarihinin en büyük ve en lüks yolcu gemileri olarak inşa edildi. Titanik'in hikayesi kadar dramatik olmasa da, Britanik'in kaderi de oldukça trajiktir.
Britanik, 1914 yılında denize indirildiğinde, ilk başta lüks bir yolcu gemisi olarak hizmet vermesi planlanmıştı. Ancak, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Britanik, hastane gemisi olarak hizmet vermek üzere İngiliz hükümeti tarafından devralındı. 1915 yılında HMHS Britanik adıyla (His Majesty's Hospital Ship - Majestelerinin Hastane Gemisi) yeniden donatıldı ve yaralı askerleri taşımak için Ege Denizi'nde görev yapmaya başladı.
21 Kasım 1916'da Britanik, tarihinin en trajik gününü yaşadı. Ege Denizi'nde görev yaparken, Kea Adası açıklarında bir mayına çarptı. Patlama sonucu gemi hızla su almaya başladı. Britanik, Titanik'ten farklı olarak daha güvenlikli olacak şekilde tasarlanmıştı; kapıları kapatan daha gelişmiş sistemler ve daha fazla cankurtaran botu bulunuyordu. Ancak, patlamanın şiddeti ve alınan hasar, bu önlemlerin yetersiz kalmasına neden oldu.
Buna rağmen, Britanik'in batışı Titanik'e göre daha az can kaybı ile sonuçlandı. Gemide bulunan 1.065 kişiden 1.035'i kurtarılabildi. Bu, Britanik'in daha sıcak sularda batması ve hızlı kurtarma operasyonları sayesinde mümkün oldu. Titanik'te yaşanan trajediden öğrenilen dersler, Britanik'teki can kaybının sınırlı kalmasına yardımcı oldu.