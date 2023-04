Tarihin en korkunç uçak kazası: Hayatta kalmak için arkadaşlarını yediler

HER ŞEY KARANLIĞA BÜRÜNDÜ

115 Ekim Pazar günü 1972'de Uruguay'dan Şili'ye ragbi maçı için seyahat eden bir takımın kiralık uçağı And Dağları'nın üstünde türbülansa yakalanarak önce birkaç yüz metre irtifa kaybetti. İlk başta yolcuların hiçbiri paniğe kapılmadı hatta çok azı endişeliydi. Uçakta bulunan 45 kişinin çoğu onlu yaşlarının sonunda, yirmili yaşlarının başındaydı. Uçak ikinci bir hava cebine çarpıp biraz daha irtifa kaybedince artık bulut örtüsünün altına inilmişti ve o an tüm yolcuların aniden önlerinde gördüğü tek şey bir dağdı. Sonrasında her şey karanlığa büründü.