Tarihin en korkunç uçak kazası: Hayatta kalmak için arkadaşlarını yediler
15 Ekim Pazar günü 1972'de Uruguay'dan Şili'ye ragbi maçı için seyahat eden bir takımın kiralık uçağı And Dağları'nın üstünde türbülansa yakalanarak önce birkaç yüz metre irtifa kaybetti. Sonrasında her şey karanlığa büründü. İşte tarihin en korkunç uçak kazası.
HER ŞEY KARANLIĞA BÜRÜNDÜ
115 Ekim Pazar günü 1972'de Uruguay'dan Şili'ye ragbi maçı için seyahat eden bir takımın kiralık uçağı And Dağları'nın üstünde türbülansa yakalanarak önce birkaç yüz metre irtifa kaybetti. İlk başta yolcuların hiçbiri paniğe kapılmadı hatta çok azı endişeliydi. Uçakta bulunan 45 kişinin çoğu onlu yaşlarının sonunda, yirmili yaşlarının başındaydı. Uçak ikinci bir hava cebine çarpıp biraz daha irtifa kaybedince artık bulut örtüsünün altına inilmişti ve o an tüm yolcuların aniden önlerinde gördüğü tek şey bir dağdı. Sonrasında her şey karanlığa büründü.
29 KİŞİ HAYATTA KALDI
1972'deki bu ünlü uçak kazasında Uruguay Hava Kuvvetlerine ait 571 sefer sayılı Fairchild F-227 uçağı And Dağları'ndaki yüksek bir buzul vadisine çarptı. Uçağın dağ yamacına çarpmasıyla kesilen sağ kanat, kuyruğu tamamen koparmıştı. Uçakta bulunanlardan 7'si uçağın dağa çarpmasıyla yarılan gövdenin içinde düştü.
Uruguay'daki bu uçak kazasında çakılmanın sonrasını sağ kurtulanlardan Nando Parrado anlatır. Çarpışmadan neredeyse 48 saat sonra uyanmıştır. Pilot ve Parrado'nun annesi dahil 4 kişi çarpma anında ölmüştür. Parrado bilincini geri kazandıktan sonra arkadaşı Abal ve yardımcı pilot dahil 5 kişi daha ölür. Artık 29 kişi hayattadır.
Ancak dış dünyayla hiçbir iletişimleri olmadan, And Dağları'nın keskin soğuğunda tek başlarına, kar üstünde zar zor görünen beyaz uçaklarının gövdesinde beklemektedirler. Kaza yaşandıktan 72 gün sonra mucizevi biçimde kurtarıldıklarında hayatta kalanların sayısı 16 olacaktır. Ancak ragbi takımının imkansız biçimde sağ bulunmasının kısmi nedeninin ölen arkadaşlarını yemiş olmaları öğrenilince aynı şok etkisini yaratacaktır. Bu üzücü kaza “And Dağları Mucizesi” olarak biliniyor.
AÇLIK YAMYAMLIK GETİRDİ
And Dağları'ndaki uçak kazasının hemen ardından bilinci ve gücü yerinde olanlar kendilerinden ağır yaralılara yardım ettiler. Gece gündüz toplandıkları kırık gövdeye sığınmak için uçak koltuklarını yığdılar. Karı ısıtmak ve sürekli içme suyu akışı sağlamak içinse koltuk arkalıklarından alüminyumu kullandılar. Ama erzakları feci biçimde yetersizdi.
29 kişi için ancak birkaç çikolata ve bisküvi vardı. Parrado bir sabah kendisine çikolata kaplı yerfıstığı buldu. Çok küçük ısırıklar alarak tam üç günde bitirdi. Ancak ekip süratle güçten düşüyordu. Sonunda yaklaşık bir hafta boyunca deri ayakkabıları ve kemerleri yemeye başladılar. Ancak bunlardan protein almak imkansızdı.
And Dağları gibi yüksek bir irtifadayken vücut enerji üretmek için kendisini daha hızlı tüketir. Sağ kalanlar duydukları güçlü açlık karşısında hiçbir seçenekleri kalmadığının farkındaydı. Henüz genç olduklarından yaşama sıkıca bağlıydılar. Hayatta olanlardan bazıları cam parçaları kullanarak cesetlerden birinin kalçasından ince dilimler kesip sessizce yedi. Yine de bazıları kurtarılacaklarını umarak ellerinden geldiğince direndiler. Ardından küçük bir grup transistörlü bir radyoya rastladı. Duydukları şeyse resmi arama çabalarının sona erdiğinin haberini veren Şili bülteniydi. Grup haberi derhal diğerlerine duyurdu.