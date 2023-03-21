Yüzyılların yükünü taşıyor: Mimar Sinan'ın 10 günde Prut Nehri stratejisi

MİMAR SİNAN'IN 10 GÜNLÜK KÖPRÜ STRATEJİSİ

İşte tam bu noktada Mimar Sinan’ın dehası devreye girer ve azgın Prut Nehri üzerine tam 10 günde bir köprü inşa eder. Böylece ordu seferine devam edebilir. Peki ama hiç kimsenin başaramadığını Mimar Sinan sadece 10 günde nasıl başardı?