Yüzyılların yükünü taşıyor: Mimar Sinan'ın 10 günde Prut Nehri stratejisi
Osmanlı Ordusu, Avrupa'nın en hızlı akış hızına sahip Prut Nehri'ne geldiğinde takılır. Mimar Sinan, bu durum karşısında ise dehasını konuşturur ve azgın Prut Nehri üzerinde kimsenin başaramadığını 10 günde başarır. İşte Mimar Sinan'ın stratejisi...
1538’de bugünkü Moldova’ya düzenlenen sefer sırasında Osmanlı Ordusu, Prut Nehri kıyılarına geldiğinde doğal bir engele takılır.
EN YÜKSEK AKIŞ HIZINA SAHİP NEHİR
967 kilometre uzunluğundaki nehir, saniyede 1.2 metre su hızıyla Avrupa’nın en yüksek akış hızına sahip nehirlerinden biridir. Tüm denemelere rağmen nehrin üzerine ordunun geçebileceği bir köprü inşa edilemez.
Bu durum, Koca Sinan’a aradığı fırsatı verir. Prut Nehri üzerine taş köprü inşa edebilecek zaman yoktur. Üstelik nehrin yüksek debisi ahşap iskele ve havuz kurmayı da zorlaştırıyordu.
MİMAR SİNAN'IN 10 GÜNLÜK KÖPRÜ STRATEJİSİ
İşte tam bu noktada Mimar Sinan’ın dehası devreye girer ve azgın Prut Nehri üzerine tam 10 günde bir köprü inşa eder. Böylece ordu seferine devam edebilir. Peki ama hiç kimsenin başaramadığını Mimar Sinan sadece 10 günde nasıl başardı?