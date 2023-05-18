Zafere ilk adım 19 Mayıs 1919: Kurtuluş meşalesi 104 yıl önce Samsun'da yakıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatür'kün Milli Mücadele'yi başlatmak üzre 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adımı atmasının üzernden 104 yıl geçti. İşte adım adım zafere giden o süreç.
30 EKİM 1918
• Mondros Mütarekesi imzalandı.
• İzmir Yunanlar, Adana Fransızlar, Antalya ve Konya İtalyanlar tarafından işgal edildi.
• Urfa, Maraş, Antel, Merzifon ve Samsun'a İngiliz askerleri çıktı
13 KASIM 1918
• İngiliz Donanması 13 Kasım'da İstanbul önlerine demir attı.
21 NİSAN 1919
• İngiliz Yüksek Komiserliği ve Karadeniz Ordusu Başkumandanlığı İstanbul Hükümetine nota vererek, bölgedeki gerilimin yatıştırılmasını, Rumlara karşı yapılan sözde saldırıların önlenmesini istedi.
15 - 16 MAYIS
• İzmir 15 Mayıs'ta işgal edildi
• 9. Ordu Müteffişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal Bandurma Vapuru ile yola çıktı