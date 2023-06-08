1 gecede ömrünüzden 5 yıl çalan besinler! Yüzü buruş buruş yapıyor

Vücut her gün alınan besinlerle ya çok gençleşir ya da yaşlanması hızlanır. Yaşlanmayı hızlandıran besinler ise gençleştiren besinlerden daha fazla tüketilir. Vücut bu besinler nedeniyle günden güne daha hızlı yaşlanır. Bu yüzden uzmanlar bu besinlerden uzak durulaması konusunda uyardı.