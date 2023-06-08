1 gecede ömrünüzden 5 yıl çalan besinler! Yüzü buruş buruş yapıyor

Severek tüketilen bazı besinler ciltteki dokusal hücre yapısını bozar. Her gece ömürden en az 5 yıl alan bu besinler adeta yaşlanmayı tetikliyor. Uzmanlar yaşlanmayı hızlandıran besinlerin öncelikle yüzü buruş buruş yaptığını tespit etti. İşte 1 gecede ömrümüzden 5 yıl çalan besinler...

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Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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1 gecede ömrünüzden 5 yıl çalan besinler! Yüzü buruş buruş yapıyor - Resim: 1 1 8

Vücut her gün alınan besinlerle ya çok gençleşir ya da yaşlanması hızlanır. Yaşlanmayı hızlandıran besinler ise gençleştiren besinlerden daha fazla tüketilir. Vücut bu besinler nedeniyle günden güne daha hızlı yaşlanır. Bu yüzden uzmanlar bu besinlerden uzak durulaması konusunda uyardı. 

1 gecede ömrünüzden 5 yıl çalan besinler! Yüzü buruş buruş yapıyor - Resim: 2 2 8

Hücresel dokuyu bozan ve kimyasal madde barından bu besinler özellikle yüz hattındaki kırışma oranını artırır. Ardından saç köklerine vitamin gitmesini engelleyerek dökülme beyazlaşma gibi durumlara neden olur. 

YAŞLANMAYI HIZLANDIRAN BESİNLER

1 gecede ömrünüzden 5 yıl çalan besinler! Yüzü buruş buruş yapıyor - Resim: 3 3 8

GAZLI İÇECEKLER

İçerisinde yüksek oranda asit barındıran bu içecekler vücutta kalıntı olarak kalır. Bu da vücuttaki hücrelerin yenilenmesini azaltır. 

1 gecede ömrünüzden 5 yıl çalan besinler! Yüzü buruş buruş yapıyor - Resim: 4 4 8

İŞLENMİŞ GIDA 

Fabrikadan geçirilen sucuk, salam ve kaşar gibi besinler bağırsak ve midede öğütlenmez. Direk kana karışarak burada yağ oranını artırır. Bu da özellikle cilt kırışmasını tetikler. 