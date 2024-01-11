11 Ocak 2024 Regaip Kandili Mesajları | Görselli ve Anlamlı Regaip Kandili Mesajları
Üç ayların habercisi Regaip Kandili, 2024'ün ilk kandili. Gönlü imanla dolanlar, bu mübarek günde temiz hislerini, dualarını sevdikleriyle paylaşmak istiyor. İşte, yazılı ve görselli "Kandiliniz Mübarek Olsun" ve "Hayırlı Kandiller" mesajları...
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Regaip Kandili, kalplerin birbirine yaklaştığı, sevgi ve hoşgörüyle dolup taştığı bir gecedir. Rabbim, dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Bu mübarek gecede, yüce Mevla'nın rahmetiyle aydınlanan kalplerimiz, sevgiyle dolup taşsın. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Regaip Kandili, duaların en güzel ve samimi şekilde yükseldiği, günahların affedildiği bir gecedir. Rabbim, tüm dualarımızı kabul etsin.
Regaip Kandili'nin feyziyle, geçmişin pişmanlıklarını unutun, geleceğe umutla bakın. Rabbim, tüm dualarınızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!