18 Eylül 2025 Süper Loto sonuçları: Kazandıran numaralar ve ikramiye tutarları

18 Eylül 2025 tarihli Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı. 106 milyon TL’lik büyük ikramiye devrederken, kazandıran numaralar ve diğer kategori ödülleri belli oldu.

KAZANDIRAN NUMARALAR

18 Eylül çekilişinde kazandıran numaralar 2 – 5 – 42 – 55 – 56 – 58 olarak açıklandı. Milyonlarca oyunsever bu sayıları heyecanla takip etti.

6 BİLEN ÇIKMADI

6 bilen talihli çıkmadığı için 106.124.027,35 TL devretti. Tüm gözler bir sonraki çekilişe çevrildi.

5 BİLENLERİN İKRAMİYESİ

Bu kategoride 8 kişi doğru tahminde bulundu. Her biri 275.712,5 TL ikramiye kazandı.

4 BİLENLERİN İKRAMİYESİ

Dört bilen talihlilerin kişi başına kazancı 4.209,9 TL olarak belirlendi.

3 BİLENLERİN İKRAMİYESİ

Bu kategoride 20.584 kişi şanslı oldu. Kişi başına düşen ikramiye 202,4 TL olarak açıklandı.

2 BİLENLERİN İKRAMİYESİ

En düşük kategori olan iki bilenlerde 205.054 kişi kazandı. Kişi başına düşen ikramiye ise 21,5 TL oldu.

BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Bir sonraki Süper Loto çekilişi 21 Eylül 2025 günü saat 21:30’da gerçekleştirilecek. Sonuçlar millipiyangoonline.com adresinden takip edilebilecek.

