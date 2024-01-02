2023 Yılında Dijital Platformlarda En Çok Dinlenen Şarkılar Belli Oldu! Zirveye Hangi Şarkı Yerleşti?
2023 yılı boyunca dijital platformlarda en çok dinlenen 5 şarkı belli oldu! Zirveye hangi şarkı yerleşti? İşte 2023 yılının dijital platformlardan en çok dinlenen ilk 5 şarkısı…
Editör: Selime Albayrak
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Doğu Swag ve Semicenk – Pişman Değilim
Doğu Swag ve Semicenk’in birlikte çıkardığı şarkı “Pişman Değilim” zirveye yerleşen ilk şarkı oldu.
Reynmen ve Semicenk – Yana Yana
Yine Semicenk’in Reynmenle birlikte söylediği “Yana Yana” şarkısı ikinci sırada yer aldı.
Simge – Aşkın Olayım
Neredeyse kimsenin dilinden düşmeyen “Aşkın Olayım” şarkısı üçüncü sıraya yerleşti.
Semicenk ve Rast – Canın Sağ Olsun
Semicenk sırayı bu seferde aksatmadı ve Rast’la yaptığı “Canın Sağ Olsun” şarkısı dördüncü sırada yer almayı başardı.