2023 Yılında Dijital Platformlarda En Çok Dinlenen Şarkılar Belli Oldu! Zirveye Hangi Şarkı Yerleşti?

2023 yılı boyunca dijital platformlarda en çok dinlenen 5 şarkı belli oldu! Zirveye hangi şarkı yerleşti? İşte 2023 yılının dijital platformlardan en çok dinlenen ilk 5 şarkısı…

# 2023 yılında dijital platformlarda en çok dinlenen şarkılar
Editör: Selime Albayrak
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2023 Yılında Dijital Platformlarda En Çok Dinlenen Şarkılar Belli Oldu! Zirveye Hangi Şarkı Yerleşti? - Resim: 1

Doğu Swag ve Semicenk – Pişman Değilim

Doğu Swag ve Semicenk’in birlikte çıkardığı şarkı “Pişman Değilim” zirveye yerleşen ilk şarkı oldu.

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2023 Yılında Dijital Platformlarda En Çok Dinlenen Şarkılar Belli Oldu! Zirveye Hangi Şarkı Yerleşti? - Resim: 2

Reynmen ve Semicenk – Yana Yana

Yine Semicenk’in Reynmenle birlikte söylediği “Yana Yana” şarkısı ikinci sırada yer aldı.

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2023 Yılında Dijital Platformlarda En Çok Dinlenen Şarkılar Belli Oldu! Zirveye Hangi Şarkı Yerleşti? - Resim: 3

Simge – Aşkın Olayım

Neredeyse kimsenin dilinden düşmeyen “Aşkın Olayım” şarkısı üçüncü sıraya yerleşti.

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2023 Yılında Dijital Platformlarda En Çok Dinlenen Şarkılar Belli Oldu! Zirveye Hangi Şarkı Yerleşti? - Resim: 4

Semicenk ve Rast – Canın Sağ Olsun

Semicenk sırayı bu seferde aksatmadı ve Rast’la yaptığı “Canın Sağ Olsun” şarkısı dördüncü sırada yer almayı başardı.

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