6 yıl önce bit pazarından 4 dolara aldığı tablo servet değerinde çıktı! 80 yıldır kayıp tarihi eser

İngiltere’de bir kadın 6 yıl önce bit pazarından 4 dolara aldığı tablo ile bugün servet elde etti. Tablonun 8 yıldır kayıp olan Amerikalı bir ressam Newell Convers Wyeth’e ait olduğu ortaya çıktı.

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Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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6 yıl önce bit pazarından 4 dolara aldığı tablo servet değerinde çıktı! 80 yıldır kayıp tarihi eser - Resim: 1

İngiltere de ikamet eden bir kadın bir günde fark ettiği servet ile hayatı değişti. 6 yıl önce bit pazarından aldığı tabloyu evinin bir köşesine astı. Yıllar sonra temizlik yaparken birden tablonun değerini merak etti.

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6 yıl önce bit pazarından 4 dolara aldığı tablo servet değerinde çıktı! 80 yıldır kayıp tarihi eser - Resim: 2

BİT PAZARINDAN 4 DOLARA SERVET ALDI

Kadın tabloyu aldığı gibi soluğu sanat konservatöründe aldı. Duydukları karşısında şoke olan kadın. Yıllardır evinde 80 yıldır kayıp olan bir tarihi tablo taşıdığını fark etti.

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6 yıl önce bit pazarından 4 dolara aldığı tablo servet değerinde çıktı! 80 yıldır kayıp tarihi eser - Resim: 3

Amerikalı ünlü ressam Newell Convers Wyeth’e ait olan tablo 80 yıldır kayıptı. Önemli İllüstratörlerinden biri olan Wyeth’in tablosunu gören sanat konservatörü şaşkınlığını gizleyemedi. Tablonun 250 bin dolar değerinde olduğunu açıkladı.

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6 yıl önce bit pazarından 4 dolara aldığı tablo servet değerinde çıktı! 80 yıldır kayıp tarihi eser - Resim: 4

Kadın bununla da yetinmedi. Sosyal medyada tabloyu paylaşarak önemini ve değerini öğrenmeye çalıştı. Roman için üretilen bu tablo bir klasikten ziyadeydi.

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