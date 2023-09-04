6 yıl önce bit pazarından 4 dolara aldığı tablo servet değerinde çıktı! 80 yıldır kayıp tarihi eser
İngiltere’de bir kadın 6 yıl önce bit pazarından 4 dolara aldığı tablo ile bugün servet elde etti. Tablonun 8 yıldır kayıp olan Amerikalı bir ressam Newell Convers Wyeth’e ait olduğu ortaya çıktı.
İngiltere de ikamet eden bir kadın bir günde fark ettiği servet ile hayatı değişti. 6 yıl önce bit pazarından aldığı tabloyu evinin bir köşesine astı. Yıllar sonra temizlik yaparken birden tablonun değerini merak etti.
BİT PAZARINDAN 4 DOLARA SERVET ALDI
Kadın tabloyu aldığı gibi soluğu sanat konservatöründe aldı. Duydukları karşısında şoke olan kadın. Yıllardır evinde 80 yıldır kayıp olan bir tarihi tablo taşıdığını fark etti.
Amerikalı ünlü ressam Newell Convers Wyeth’e ait olan tablo 80 yıldır kayıptı. Önemli İllüstratörlerinden biri olan Wyeth’in tablosunu gören sanat konservatörü şaşkınlığını gizleyemedi. Tablonun 250 bin dolar değerinde olduğunu açıkladı.
Kadın bununla da yetinmedi. Sosyal medyada tabloyu paylaşarak önemini ve değerini öğrenmeye çalıştı. Roman için üretilen bu tablo bir klasikten ziyadeydi.