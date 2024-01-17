Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu kaç saat sürecek? Türk gururu Alper Gezeravcı'nın uzaydaki görevi nedir?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın öncülüğünde yapılacak olan uzay yolcusu Alper Gezeravcı, için merak edilenleri araştırdık. Peki, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu kaç saat sürecek? Türk gururu Alper Gezeravcı'nın uzaydaki görevi nedir?
Türkiye'nin Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında ilan edildi. Bu kapsamda öncelikle bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi için çalışmalara başlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucu Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu oldu. Gezeravcı, Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna başlayacak.
ALPER GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCUĞU KAÇ SAAT SÜRECEK?
Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuna çevrildi.
Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilecek. Fırlatma töreni birçok ilden izlenebilecek.
SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak.