Altın Fiyatları 12 Ekim 2025 Çeyrek, gram, ons ve Cumhuriyet altını kaç TL? (12 Ekim 2025 canlı altın fiyatları)

Altın yatırımcıları, 12 Ekim 2025 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları belli oldu.

Ons altın:

Alış: 4.017,54 dolar
Satış: 4.018,81 dolar

Gram altın:

Alış: 5.403,10 TL
Satış: 5.404,65 TL

Çeyrek altın:

Alış: 9.166,00 TL
Satış: 9.256,00 TL

Yarım altın:

Alış: 18.332,00 TL
Satış: 18.518,00 TL

Tam altın:

Alış: 36.551,00 TL
Satış: 36.873,00 TL

Cumhuriyet altını:

Alış: 37.350,00 TL
Satış: 37.914,00 TL

Ata altın:

Alış: 37.535,00 TL
Satış: 37.974,00 TL

22 ayar bilezik:

Alış: 5.115,52 TL
Satış: 5.345,30 TL

