Atatürk Cumhuriyet'i İlan Etmeden Önce Neler Oldu? İlber Ortaylı 29 Ekim 1923 Olanları Anlattı

Mustafa Kemal Atatürk, 1923 28 Ekim tarihinde arkadaşlarıyla Çankaya'da yemek yerken 'Yarın Cumhuriyeti' ilan edeceğiz diyor. Bu fikri Erzurum'dan bu yana söyleyen Atatürk, dönüp Mazhar Müfit Kansu'ya bunu not almasını rica ediyor. Atatürk'ün sırdaşı olan Mazhar Müfit'le bir deftere o anlar karalanıyor.