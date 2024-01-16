Atatürk'ün en sevdiği müzikler! O türküyü duyunca gözleri hep dolarmış
Mustafa Kemal Atatürk güçlü bir asker olmasına rağmen kitap okumayı yazmayı müzik dinlemeyi yani sanatla uğraşmayı çok severdi. Bu yüzden sürekli hayatında enleri bulunan bir komutandı. En sevdiği türkü ve müzik listesi olan Atatürk'ün bilinmeyenlerini derledik.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk müziğinin en iyi şartlarla korunmasını ve geliştirilmesini istiyor, Batı müziğini de seviyor ve hoşlanarak dinliyordu. Klasikler ve balo müziklerindeki tınıyı dinlemeyi seven Atatürk bunu Türk geleneği ile harmanlanmasını teşvik etmiş.
ATATÜRK'ÜN MÜZİK ZEVKİ!
Batıdan bilgiyi ilmi ve kültürü alıp özenti olmadan Türk geleneklerine uygulamayı destekleyen Atatürk, hiç bir zaman körü körüne Batının yaptıklarını alınmasını desteklemezdi.
Tek amacı dünyada olup biten her şeyi halkında görmesini istemekti.
Musikiye, sanatın her çeşidine ilgi gösteren bir devlet büyüğüydü Atatürk. Her türlü bozlak, folklor oyununu sever ve icra edeni desteklerdi.