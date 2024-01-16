Atatürk'ün en sevdiği müzikler! O türküyü duyunca gözleri hep dolarmış

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk müziğinin en iyi şartlarla korunmasını ve geliştirilmesini istiyor, Batı müziğini de seviyor ve hoşlanarak dinliyordu. Klasikler ve balo müziklerindeki tınıyı dinlemeyi seven Atatürk bunu Türk geleneği ile harmanlanmasını teşvik etmiş.