Atatürk'ün en sevdiği müzikler! O türküyü duyunca gözleri hep dolarmış

Mustafa Kemal Atatürk güçlü bir asker olmasına rağmen kitap okumayı yazmayı müzik dinlemeyi yani sanatla uğraşmayı çok severdi. Bu yüzden sürekli hayatında enleri bulunan bir komutandı. En sevdiği türkü ve müzik listesi olan Atatürk'ün bilinmeyenlerini derledik.

# atatürk # müzik
Atatürk'ün en sevdiği müzikler! O türküyü duyunca gözleri hep dolarmış - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk müziğinin en iyi şartlarla korunmasını ve geliştirilmesini istiyor, Batı müziğini de seviyor ve hoşlanarak dinliyordu. Klasikler ve balo müziklerindeki tınıyı dinlemeyi seven Atatürk bunu Türk geleneği ile harmanlanmasını teşvik etmiş. 

1 7
Atatürk'ün en sevdiği müzikler! O türküyü duyunca gözleri hep dolarmış - Resim: 2

ATATÜRK'ÜN MÜZİK ZEVKİ!

Batıdan bilgiyi ilmi ve kültürü alıp özenti olmadan Türk geleneklerine uygulamayı destekleyen Atatürk, hiç bir zaman körü körüne Batının yaptıklarını alınmasını desteklemezdi. 

2 7
Atatürk'ün en sevdiği müzikler! O türküyü duyunca gözleri hep dolarmış - Resim: 3

Tek amacı dünyada olup biten her şeyi halkında görmesini istemekti. 

3 7
Atatürk'ün en sevdiği müzikler! O türküyü duyunca gözleri hep dolarmış - Resim: 4

Musikiye, sanatın her çeşidine ilgi gösteren bir devlet büyüğüydü Atatürk. Her türlü bozlak, folklor oyununu sever ve icra edeni desteklerdi.

4 7