Ayasofya Camii Ücretli Mi Oldu? Ayasofya Camii'ye Girerken Kimler Ücret Ödeyecek? Ayasofya Camii Ücreti Ne Kadar?

UNESCO Ayasofya Camii'nin artan ziyaretçi sayısı üzerine Bakanlığa ücretlendirme tavsiyesinde bulundu. Peki Ayasofya Camii Ücretli Mi Oldu? Ayasofya Camii'ye Girerken Kimler Ücret Ödeyecek? Ayasofya Camii Ücreti Ne Kadar? İşte tüm soruların yanıtı

Ayasofya Camii Ücretli Mi Oldu? Ayasofya Camii'ye Girerken Kimler Ücret Ödeyecek? Ayasofya Camii Ücreti Ne Kadar?
Ayasofya Camii Ücretli Mi Oldu?
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24 Temmuz 2020 yılında müze olarak kullanılan Ayasofya, Osmanlı Devleti zamanındaki gibi Camii olarak ziyaretçiye açılmıştı. 3 yıldan bu yana  21 milyon kişi tarafından ziyaret edilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, UNESCO'nun tavsiyesi üzerine ücretli hale getirilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Cami'nin ücretlendirme konusunda detay verdi. Peki Ayasofya Camii'nin ücreti ne kadar olacak?

Ayasofya Camii'ye Girerken Kimler Ücret Ödeyecek?

15 Ocak 2024 tarihinden itibaren Ayasofya Camii'ye giriş ücreti olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO'nun da tavsiyesi üzerine girişler ücretli hale gelecek ancak ücretler turistler için geçerli olacak. 15 Ocak itibaren ibadet için Camii'ye gelen vatandaşlar ve turistlerin girişleri çakışmaması adına düzenleme de yapılacak.

Ayasofya cami ücretli mi olacak

Yani turistler ve Türk vatandaşları aynı anda Camii'yi kullanamayacak. Bakan Ersoy, ücretler konusunda kesin bir açıklamada bulunmadı.  Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlediği basın toplantısında Bakan Ersoy şunları söyledi:

- "15 Ocak’tan itibaren yabancı ziyaretçilere ücretli olacak. İbadetlerini ifa etmek üzere gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacak."
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