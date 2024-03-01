Bahar geldi! Marteniçka Nedir? Nasıl Yapılır?
Balkan Türklerinin tarihi çok eskiye dayanan bu geleneğini duymuş muydunuz? Baharın gelmesiyle birlikte “marteniçka” yeniden gündem oldu. İşte Balkan Türklerinin bahar geleneği…
Balkan Türklerinin her sene bahar başlangıcı olarak kabul ettikleri 1 Mart’ta örmeye başladıkları bilekliğe “Marteniçka” deniyor. Dilimize çevirirken de “Martipi” diye kullananlar da vardır.
Marteniçkanın en önemli özelliklerinden satın alınarak değil mutlaka hediye edilerek kullanılmasıdır. Mart ayını, baharı simgeleyen bu bileklik hediye edildikten sonra takarken dilek tutulur ve ilk uçan leylek ya da baharda ilk çiçek açan ağaca bağlanır. Böylece tutulan dileğin gerçekleşeceğine inanılır.
BU GELENEĞİN HİKAYESİ NEDİR?
Bulgaristan kültüründe Marteniçkaya dair birçok efsaneler anlatılır. Bunlardan biri de Baba Marta'dır. Bulgarlaristan’da 1 Mart'tan itibaren Baba Marta (Marta Nine) günlerinin başladığına inanırlar.
Baba Marta - Marta Nine, günümüze kadar korunmuş en saygın geleneklerden biridir. Bu takılar, meyve ağaçlarına, evlere, ev hayvanlarına da takılırlar. Bu şekilde yeni başlayan tarım yılının da bereketli ve verimli olması için dilekler tutulur.